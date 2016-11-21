Ремонт iPhone 7 проще, чем Google Pixel XL

iFixit заполучил в свое распоряжение новенький смартфон Pixel XL, фирменный аппарат от Google. Традиционно, iFixit разбирает новые модели iPhone и смартфонов на базе Android, оценивая сложность их ремонта по десятибалльной шкале. Ремонт iPhone 7 осуществить проще, чем Pixel XL – такой вывод сделали специалисты после разборки очередной новинки мобильного рынка. Pixel XL заработал всего 6 баллов в тесте на ремонтопригодность, тогда как новейшие iPhone 7 и его более габаритный собрат 7 Plus получили твердую «семерку».

Впрочем, Pixel XL оказался более продуманно скомпонованным с точки зрения ремонтопригодности, чем Galaxy S7 (всего 3 балла) и Nexus 6P, предыдущий фирменный смартфон Google, (скромные 2 балла).

Производитель смартфона, в данном случае тайваньская компания HTC, использует модульный подход, так что большинство компонентов при ремонте легко заменить, включая аккумулятор и модуль камеры. Для крепления аккумулятора используется достаточное количество клея, так что его легко демонтировать без последствий для смартфона. Все используемые в Pixel XL винты – стандарта T5 Torx.

Ремонтопригодность в целом, однако, далека от идеала. К примеру, для того, чтобы вскрыть корпус смартфона – ремонтнику придется постараться и быть крайне аккуратным, чтобы не повредить экран при вскрытии устройства. Кроме винтов, средняя часть шасси держится на защелках, что делает замену и последующий ремонт устройства трудоемким и сложным.

Смартфоны Pixel and Pixel XL недавно поступили в продажу в Индии.

Рейтинг ремонтопригодности смартфонов от iFixit возглавили Fairphone 2, Motorola Droid Bionic, Atrix 4G, LG G5 и Nexus 5. Замыкают рейтинг HTC One, iPhone (2007-го года), HTC One M9 (2015) и Nexus 6P.

Крупный или мелкий ремонт iphone, начиная с iPhone 6, не доставит специалистам особой сложности. По тестам iFixit, iPhone 6 получил 7 баллов, 6S – также 7 баллов. Интересно, что чем «древнее» iPhone, тем сложнее его починить.

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