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«Черная пятница» и Киберпонедельник 2016 на GearBest: купоны, мегаскидки и улетные распродажи

23 ноября, 2016

Ноябрь оказался щедр на скидки от GearBest для любителей смартфонов, планшетов и других гаджетов. Не успела отгреметь акция в честь уникального для Китая праздника «День холостяка» 11.11, как ей на смену спешит еще более масштабная распродажа со скидками, розыгрышами призов, пачками щедрых купонов в честь международной «Черной пятницы» и «Киберпонедельника» 2016! Торопитесь принять участие, чтобы получить отличные девайсы по экстра выгодным ценам!

Готовьтесь получать бесплатные призы, выигрывать смартфоны, применять выгодные купоны и отыскивать в практически бесконечном каталоге товаров GearBest гаджеты, которые нужны именно вам со скидками!


Черная пятница и киберпонедельник 2016 на GearBest

Черная пятница и киберпонедельник 2016 на GearBest это:

  • Товары по цене всего 99 центов.
  • Ураган скидок до 80% на различные категории товаров.
  • Дополнительные специальные скидки 2% при оплате с помощью платежной системы PayPal (на сумму от 50 $).
  • Розыгрыш мощного планшетофона Vernee.

Да старта акции осталось меньше суток! Поспеши, чтобы не упустить самые выгодные предложения «Черной пятницы» и «Киберпонедельника» 2016 на GearBest.

Для России с любовью

Специальные предложения для России от GearBest.com

Специально для охотников за скидками из России, GearBest.com приглашает на страницу с самыми популярными у наших соотечественников товарами – российский инновационный смартфон Yotaphone 2 всего за 99,95 $ или роскошный новенький фитнес-браслет Mi Band 2 от Xiaomi по цене 15,55 $. Также не упустите мощный 15-дюймовый ноутбук CHUWI LapBook Windows 10 за 189,99 $ (осталось всего 150 штук!). Масса других выгодных приложений – на странице акции для России. Мгновенная распродажа стартует в 10 утра по Москве в ближайшую пятницу, т.е. 25 ноября!

Розыгрыш призов на GearBest в честь «Черной пятницы» и «Киберпонедельника» 2016

Уже завтра, в четверг, начнется игра, в которой не будет проигравших! Зарабатывайте игровые баллы, приглашайте своих друзей и меняйте баллы на призы: GB поинты, брелок, фитнес-браслет, футболку, мощный смартфон от Vernee! Все подробности и правила акции – на этой странице. Пора оторваться по-черному!

Свежие купоны GearBest к «Черной пятнице».

Свежие купоны GearBest к Черной пятнице

Купоны для получения скидок на GearBest на массу самых разных девайсов и гаджетов. Скидки вплоть до 80%! Достаточно указать соответствующий купон в корзине при оформлении заказа – и скидка на вожделенный гаджет ваша!

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Фотографии статьи:
«Черная пятница» и Киберпонедельник 2016 на GearBest: купоны, мегасдкидки и улетные распродажи «Черная пятница» и Киберпонедельник 2016 на GearBest: купоны, мегасдкидки и улетные распродажи «Черная пятница» и Киберпонедельник 2016 на GearBest: купоны, мегасдкидки и улетные распродажи «Черная пятница» и Киберпонедельник 2016 на GearBest: купоны, мегасдкидки и улетные распродажи
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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