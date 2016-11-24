Обзор приложения ISY Block: продвинутый «черный список» номеров для Android

Как заблокировать номер на Андроиде – рано или поздно этот вопрос задает поисковикам практически любой владелец смартфона. Необходимость в блокировке звонков с определенных номеров может возникнуть в самых разных ситуациях: навязчивые клиенты, «холодные» обзвоны рекламных агентов, обнаглевшие коллекторы, заполучившие ваш номер компании с «выгодными» предложениями взять кредит, купить что-нибудь или прийти в салон красоты, и так далее. Иногда, наоборот, возникает потребность в «белом списке» - приеме звонков только с определенных номеров и блокировка всех остальных. Часто необходимо исключить звонки с неизвестных номеров. Во всех этих случаях поможет приложение-блокировщик ISY Block для Android от разработчика DIT Systems.

В начале обзора стоит сказать пару слов о создателе приложения ISY Block, компании DIT Systems. В отличие от других разработчиков похожих по функционалу приложений, DIT Systems может похвастаться солидным опытом работы на рынке мобильных сервисов, так что этим профессионалам вполне можно доверить доступ к вашей телефонной книжке в таком деликатном деле, как составление черных списков номеров и фильтрации звонков.

Блокировщик звонков ISY Block на Android

Приложение можно скачать совершенно бесплатно в Google Play Маркет на любой смартфон с Android 4.0 и выше. ISY Block позволяете блокировать номера и составлять «черные списки» на Android-телефонах от любых производителей: Samsung, Lenovo, Sony, Fly, LG, Huawei и так далее. «Весит» приложение совсем немного – около 5 мегабайт, так что блокировщик звонков можно смело скачивать даже по мобильному интернету.

В процессе установки приложение попросит дать разрешение на доступ к телефонной книжке и приложению «телефона» - разрешайте, иначе блокировщик попросту не сможет функционировать. В настройках ISY Block есть возможность установить пароль на приложение, чтобы никто не узнал о вашем «черном списке» звонков. Там же можете выбрать одну из четырех тем оформления (синяя, зеленая, оранжевая и цвет морской волны). Дизайн – в стиле модного Material, т.е. ничего лишнего и отвлекающего от функционала. Новые цветовые темы разработчик обещает добавить в скором времени.

Как заблокировать номер на Android с приложением ISY Block

После запуска приложение покажет вам список контактов, как в привычной телефонной книжке – достаточно тапнуть на любом контакте, чтобы вызвать меню блокировки номера. Если у человека несколько телефонных номеров (например, рабочий и домашний), то можно либо заблокировать все одним свайпом по ползунку, либо непосредственно выбранные номера.

Точно таким же образом блокируются контакты из журнала входящих звонков. Это удобно, если ваша цель – заблокировать коллектора, навязчивого рекламного агента или другого настырно пытающегося вам дозвониться «неадеквата». Чтобы вызвать журнал, следует нажать на кнопку с плюсом в правой нижней части экрана. В общем – все понятно, и подробно расписывать работу с интерфейсом блокировщика звонков нет необходимости. Лучше перейти к уникальным функциями приложения ISY Block.

Черный список на Android с ISY Block

Нежелательные звонки могут быть не от конкретных номеров/контактов, а в неурочное время. К примеру, клиент или заказчик, запутавшись в часовых поясах, может «обрадовать» вас рабочим звонком посреди ночи. Или, наоборот, личный звонок, совсем некстати раздающийся в разгар делового совещания… Избежать подобных ситуаций поможет специальная функция «Блокировать по расписанию», доступная в левом боковом меню.

«Черный список» звонков по расписанию предлагает указать временной интервал, день (дни) недели и содержит ряд опций для точной настройки: блокировать абсолютно все входящие, только скрытые номера, неизвестные номера или фильтровать международные вызовы. Достаточно гибкие настройки, чего лишены многие аналогичные приложения на Android.

В левом боковом меню ISY Block доступны и остальные способы составления «черного списка» входящих звонков: всегда блокировать неопределенные (скрытые) номера, не из списка, международные и так далее. Модифицировать «черный список» можно в любой момент и достаточно быстро – открываем приложение и убираем/ставим соответствующие галочки.

Фирменная «фишка» блокировщика звонков ISY Block – возможность отклонить звонок со служебным сообщением «Набранный номер не существует» или «Набранный номер не обслуживается». Отличная возможность раз и навсегда избавиться от навязчивых продавцов, ухажеров, коллекторов и прочих назойливых личностей. Ведь в случае «обычной» блокировки звонящий слышит короткие гудки и продолжает названивать, занимая линию. С приложением ISY Block эту проблему можно считать решенной.

История заблокированных номеров, которую кропотливо ведет приложение, дает возможность всегда просмотреть кто и когда из заблокированных Вами контактов пытался Вам дозвониться, н и конечно же не упустить, если в «черный список» Вами случайно был добавлен нужный контакт.

Вердикт

Даже базовый функционал, а разработчик обещает добавить в ближайшее время еще полезных функций, делает ISY Block одним из лучших блокировщиков звонков для смартфонов. «Черный список» на Android с этим бесплатным приложением составить проще простого, а благодаря указанным выше уникальным преимуществам его можно сделать еще и достаточно гибким. Рекомендуем установить ISY Block всем абонентам сотовой связи, рано или поздно удобный блокировщик звонков для Android с гибким черным списком вам обязательно пригодится.

Скачать бесплатно блокировщик звонков ISY Block для Android.

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