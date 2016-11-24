Двусторонний Маджонг Рим на Android – Играем бесплатно в маджонг!

Новая интересная головоломка на Андроид для всех ценителей маджонг пазлов. На этот раз Двусторонний маджонг отправит вас во времена древнего Рима, во времена отважных легионеров и коварных друидов. Вам предстоит разобрать загадочные пирамиды покрытые таинственными рунами, найти путь домой, спасти мир от злых колдунов и получить море удовольствия.
Серия игр "Двусторонний маджонг", это новый способ сыграть в старый добрый маджонг пазл. В "Двустороннем маджонге" так же необходимо находить блоки с одинаковым изображением чтобы разобрать пирамидку, однако теперь вы можете переворачивать пирамидки, чтобы разбирать их не только с верхней но и с нижней стороны, попробуйте и вам обязательно понравится.
В Двустороннем Маджонге доступны как обычные пирамидки, так и особые двухсторонние пирамидки, которые можно переворачивать при помощи свайпа, разбирая блоки с обеих сторон.
Вас ждет более 150 новых бесплатных уровней двусторонних и обычных пирамидок и интересной новой историей!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Nomoc.DoublesideMahjongRome..
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