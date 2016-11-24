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Двусторонний Маджонг Рим на Android – Играем бесплатно в маджонг!

24 ноября, 2016

Новая интересная головоломка на Андроид для всех ценителей маджонг пазлов. На этот раз Двусторонний маджонг отправит вас во времена древнего Рима, во времена отважных легионеров и коварных друидов. Вам предстоит разобрать загадочные пирамиды покрытые таинственными рунами, найти путь домой, спасти мир от злых колдунов и получить море удовольствия.

Разгадай тайну друидов и помоги легату Маркусу найти дорогу домой


Двусторонний маджонг Рим на Андроид Бесплатный красочный маджонг для Андроид

Серия игр "Двусторонний маджонг", это новый способ сыграть в старый добрый маджонг пазл. В "Двустороннем маджонге" так же необходимо находить блоки с одинаковым изображением чтобы разобрать пирамидку, однако теперь вы можете переворачивать пирамидки, чтобы разбирать их не только с верхней но и с нижней стороны, попробуйте и вам обязательно понравится.

Играй в двусторонний маджонг Рим на Андроид бесплатно Яркий и бесплатный двусторонний маджонг для смартфонов

В Двустороннем Маджонге доступны как обычные пирамидки, так и особые двухсторонние пирамидки, которые можно переворачивать при помощи свайпа, разбирая блоки с обеих сторон.

Бесплатный маджонг на римскую тематику для Андроид Одна из лучших головоломок на Андроид бесплатно

Вас ждет более 150 новых бесплатных уровней двусторонних и обычных пирамидок и интересной новой историей!

Качественный двусторонний маджонг для Андроид-смартфонов Проверенная временем головоломка на Андроид бесплатно

ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ:

  • Полная версия игры;
  • Никаких встроенных покупок;
  • Стильные спецэффекты;
  • 150 разнообразных уровней;
  • Яркая и красочная 3D графика;
  • Подробные правила игры;
  • Функции тасования блоков;
  • Отмена последнего хода;
  • Подсказки хода!;
  • Уникальный и расслабляющий геймплей;
  • HD-графика с разрешением в 1080 точек!;
  • Превосходное звуковое сопровождение.

Игру можно загрузить бесплатно в магазине Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Nomoc.DoublesideMahjongRome.

.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30668.html

Фотографии статьи:
Двусторонний Маджонг Рим на Android – Играем бесплатно в маджонг! Двусторонний Маджонг Рим на Android – Играем бесплатно в маджонг! Двусторонний Маджонг Рим на Android – Играем бесплатно в маджонг! Двусторонний Маджонг Рим на Android – Играем бесплатно в маджонг! Двусторонний Маджонг Рим на Android – Играем бесплатно в маджонг!
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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