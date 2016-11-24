Двусторонний Маджонг Рим на Android – Играем бесплатно в маджонг!

Новая интересная головоломка на Андроид для всех ценителей маджонг пазлов. На этот раз Двусторонний маджонг отправит вас во времена древнего Рима, во времена отважных легионеров и коварных друидов. Вам предстоит разобрать загадочные пирамиды покрытые таинственными рунами, найти путь домой, спасти мир от злых колдунов и получить море удовольствия.

Разгадай тайну друидов и помоги легату Маркусу найти дорогу домой

Серия игр "Двусторонний маджонг", это новый способ сыграть в старый добрый маджонг пазл. В "Двустороннем маджонге" так же необходимо находить блоки с одинаковым изображением чтобы разобрать пирамидку, однако теперь вы можете переворачивать пирамидки, чтобы разбирать их не только с верхней но и с нижней стороны, попробуйте и вам обязательно понравится.

В Двустороннем Маджонге доступны как обычные пирамидки, так и особые двухсторонние пирамидки, которые можно переворачивать при помощи свайпа, разбирая блоки с обеих сторон.

Вас ждет более 150 новых бесплатных уровней двусторонних и обычных пирамидок и интересной новой историей!

ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ:

Полная версия игры;

Никаких встроенных покупок;

Стильные спецэффекты;

150 разнообразных уровней;

Яркая и красочная 3D графика;

Подробные правила игры;

Функции тасования блоков;

Отмена последнего хода;

Подсказки хода!;

Уникальный и расслабляющий геймплей;

HD-графика с разрешением в 1080 точек!;

Превосходное звуковое сопровождение.

Игру можно загрузить бесплатно в магазине Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Nomoc.DoublesideMahjongRome.

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