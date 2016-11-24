Обновленное приложение MEGOGO на Android с лучшими фильмами и ТВ-шоу

Очередной претендент на звание «карманного» кинотеатра и ТВ, приложение MEGOGO, недавно обновилось, став еще более стабильным и надежным. Как и Okko, MEGOGO предлагает обширный каталог видео (фильмы, сериалы, телепередачи, ТВ-шоу) с довольно широким ассортиментов бесплатного контента. Разумеется, за видео кто-то должен платить – в случае бесплатных фильмов онлайн это рекламодатель. Зрителю, соответственно, приходится смотреть рекламу.

В общей сложности приложение MEGOGO для Android предлагает почти 25 000 видео в формате FULL HD. Солидный каталог, содержащий фильмы и другие видео на любой вкус – мультфильмы, популярные (и не очень) сериалы («Кухня», «Слуга народа», «Мамочки» и т.д.), классику мирового и советского кинематографа, комедии, драмы и фильмы других жанров.

Отдельно стоит упомянуть подписку, которая автоматические убирает из приложение всю рекламу. Оформить подписку можно на специальные HD-каналы, составленные из тематических фильмов и полностью интерактивные. За совсем скромную ежемесячную плату с помощью MEGOGO для Android вы сможете, к примеру, боевики смотреть онлайн, либо подписаться на огромную коллекцию драм или вовсе «ужастиков».

Скачивайте MEGOGO на свой смартфон или планшет, чтобы получить настоящий кинозал в кармане! Приложение бесплатно доступно в Google Play, ищите по запросу MEGOGO через поиск.

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