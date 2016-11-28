Обзор SuperSale: приложение скидок от магазинов и брендов на Android и iOS

Мало кому хочется переплачивать за хорошие вещи, но отследить все скидки в магазинах крупного города – практически невозможно. Да, можно установить приложения всех крупных сетей и брендов, подписаться на сотни рассылок и… буквально утонуть в море информации, кропотливо отделяя зерна от плевел в поисках выгодных предложений. Даже самые солидные скидки не смогут оправдать время, затраченное на их поиск. Приложение SuperSale на Android и iPhone поможет сэкономить, выступая в качестве мудрого и услужливого советника для любителей шопинга и просто покупателей, не желающих платить лишнее за качественные вещи. Подробный обзор возможностей сэкономить и удобных функций SuperSale ниже.

Скидки в приложении SuperSale собраны на следующие категории товаров:

Одежда.

Обувь.

Аксессуары.

Красота и здоровье.

За скидками на огромном рынке электроники и прочих товаров следует обращаться в другие приложения. На момент публикации обзора SuperSale содержало базу данных специальных предложений и скидок в следующих городах-миллионниках:

Москва.

Санкт-Петербург.

Новосибирск.

Ростов-на-Дону.

Нижний Новгород.

Казань.

Челябинск.

Омск.

Самара.

Уфа.

Красноярск.

Разработчики приложения со скидками регулярно добавляют новые крупные города, так что не ленитесь обновлять приложение. Если вашего города в списке не нашлось, то он наверняка появится в SuperSale в самом ближайшем будущем.

Приложение скидок от магазинов SuperSale: регистрация и первые шаги

Скачать приложение SuperSale можно бесплатно, в App Store (на iPhone) или Google Play Маркет (на Android).

Зарегистрироваться в приложении можно с помощью аккаунта в любимой социальной сети (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники). Очень удобно, поскольку не придется заполнять стандартные поля вручную и регистрироваться по электронной почте или SMS-кам.

Второй шаг к скидками – выбор города, в котором вы находитесь. Как указано выше, SuperSale работает в 11 крупных российских городах, но создатели приложения постоянно добавляют новые, так что не забывайте скачивать актуальные обновления. Поменять город можно в настройках (профиле), но лучше позволить приложению получить доступ к информации о вашем местоположении (геоданным).

Процесс регистрации и начальной настройки приложения SuperSale на этом можно и закончить. Займут все эти операции буквально минуту-другую.

Скидки с SuperSale – отбираем лучшие и нужные

Сервис сотрудничает с множеством магазинов, торговых центров и брендов, поэтому даже в отдельно взятом городе ежедневно в приложении доступны сотни и даже тысячи предложений со сниженными ценами на одежду, обувь, аксессуары и товары в категории «красота и здоровье». SuperSale предлагает несколько инструментов для сортировки акций и скидок.

Фильтр скидок и поиск

Нажав на значок фильтра в правом верхнем углу главного экрана приложения (естественно, это «Скидки»), можно вызвать рубрикатор для отсеивания ненужных акций. К примеру, «Одежда» делиться на женскую, мужскую, спортивную, детскую, пляжную, из кожи и меха и так далее. Удобно и наглядно. Достаточно отметить нужные, чтобы отсортировать предложения от магазинов и брендов по категориям.

Поиск – еще один удобный инструмент, доступный прямо на главном экране (в самом верху, слева от иконки фильтра). Достаточно ввести название товара, бренда или торгового центра, чтобы приложение SuperSale шустро проверило свою обширную базу на соответствие запросу. К примеру, можно искать «рюкзак», «Levi`s», «шарф», «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» и так далее. Приложение выдаст все имеющиеся скидки, акции и эксклюзивные предложения, соответствующие запросу.

Карта скидок

Скидки в приложении SuperSale можно вывести не только в виде наглядного списка, но и «наложить» на карту города. Достаточно нажать на иконку со стрелкой в верхнем левом углу экрана в разделе «Скидки». Соответственно, переключиться обратно на список можно точно так же.

Скидки, специальные предложения и прочие акции на карте удобны, если вы, к примеру, хотите посмотреть, что сейчас предлагают магазины и представительства брендов в вашем районе. Либо, вы решили прогуляться, а заодно и прикупить джинсы или новый свитер со скидкой, так что SuperSale поможет построить этакий пргулочно-шопинговый маршрут.

Любимые бренды и магазины

Еще один способ не пропустить самые горячие распродажи и выгодные скидки – добавить любимые бренды и торговые центры (магазины) в «Избранное». Во-первых, так у вас всегда под рукой будет своеобразный персональный «буклет» акций от интересных вам брендов и магазинов (всегда актуальный, что важно!). Во-вторых, вы сможете получать уведомления о новых скидках, узнавая он них практически мгновенно. Настоящая находка для охотников за скидками и всех, кто ценит время, а вот переплачивать – не желает.

Скидки в приложении SuperSale: проверено и актуально

SuperSale – это не только удобный агрегатор скидок от брендов и ТЦ практически во всех крупных городах России, но и надежный помощник покупателя. Создатели сервиса подчеркивают, что все предложения, скидки, акции и контактная информация – проверены специалистами компании (фактически «вручную»), так что разочарований от давно закончившихся акций и распродаж не будет.

В общей сложности SuperSale содержит базу данных о более чем 10 000 магазинов и 3 000 брендов, поэтому вы всегда сможете найти что-то интересное и выгодное для себя.

Скачать бесплатно приложение со скидками SuperSale на Android или iPhone:

Сайт приложения SuperSale: supersale.me

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