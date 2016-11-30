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Приложение Media Markt на Android: скидки и промокоды на электронику и бытовую технику

30 ноября, 2016

Если скидки на одежду, обувь и аксессуары удобно отслеживать с приложением-агрегатором SuperSale, то информацию об акциях на бытовую технику, электронику и прочие гаджеты пока приходится искать в приложениях от соответствующих розничных сетей. Таких, например, как Media Markt. Приложение этого магазина с актуальными акциями и свежими скидками доступно в Google Play Маркет для бесплатного скачивания.

Установка приложения потребует от вас любой смартфон с версией Android от 4.0 и выше. Приятно, что Media Markt озаботился и поддержкой планшетов, на которых мобильный шопинг намного приятней. Приложение уже установили более 100 тысяч пользователей, а последнее обновление – от 17 ноября, так что команда разработчиков следит за мобильным проектом сети электроники и постоянно его развивает.

Разумеется, в приложении Media Markt центральную роль играет обширный каталог товаров на несколько тысяч позиций: фотоаппараты, смартфоны, планшеты, холодильники, телевизоры и прочая техника. Информация в каталоге актуальная и достаточно подробная: можно не только изучить подробные характеристики товара, но и почитать отзывы покупателей, сравнить продукт с аналогичными прямо в приложении, посмотреть наглядные фото и подходящие аксессуары.

Промокоды и скидки в приложении Media Markt на Android

Развитый поиск приложения Media Markt позволяет искать нужную вам вещь по названию, либо воспользоваться встроенным сканером штрихкодов или современных QR-кодов.

Удобная функция приложения – возможность сделать заказ прямо из Media Markt для Android. Также в приложении можно вывести на карту ближайшие магазины сети, либо отфильтровать их по расстоянию или региону. В описании каждого конкретного магазина указаны время работы, точный адрес и информация о том, как до него добраться.

Скидки, информация об актуальных акциях и свежие промокоды – также собраны в приложении Media Markt для Android, где их удобно отслеживать и сложно пропустить. Промокоды для Media Markt еще можно смотреть здесь - https://vk.com/mediamarktpromozzz.

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Приложение Media Markt на Android: скидки и промокоды на электронику и бытовую технику Приложение Media Markt на Android: скидки и промокоды на электронику и бытовую технику
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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