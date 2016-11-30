iPhone 7: самый нужный аксессуар

iPhone 7 и iPhone 7 Plus могут многое предложить будущем владельцу: более мощное «железо», отличная камера для мобильной фотографии и приличное время работы на одном заряде аккумулятора. Для ценителей «яблочных» телефонов и рассуждать нечего – «надо брать». Однако, обновленный iPhone заставляет идти на один компромисс: отказ от привычного разъема для наушников. Apple положил в коробку специальный адаптер, но он оказался не самым прочным аксессуаром для телефона.

С отказом от разъема для наушников владельцы iPhone 7 получили несколько проблем. Самая острая из которых – невозможность одновременно слушать музыку через проводные наушники (колонки) и одновременно заряжать телефон. Если адаптер потерять, то и вовсе придется покупать отдельный аксессуар, а у Apple они достаточно дорогие.

Самым нужным аксессуаром для iPhone 7 без традиционного выхода на наушники стала бы беспроводная зарядка. Однако, для этого компании потребовалось бы кардинально переработать внутреннюю схемотехнику и дизайн телефона.

Интересно, что Стив Возняк, соучредитель Apple, заявил, что Apple столкнется с заметным недовольством покупателей, если откажется от разъема для наушников. Впрочем, позднее он отозвал свое заявление, пояснив, что немногие используют с телефоном проводные наушники, особенно с iPhone 7, предпочитая беспроводные Bluetooth-аналоги. Однако, такие аналоги нельзя назвать дешевыми по сравнению с обычными проводными наушниками-вкладышами.

Покупать такой дорогой аксессуар к iPhone 7 или iPhone 7 Plus рано или поздно приходится, если его владелец хочет с комфортом слушать музыку. Поэтому, покупка нового «яблочного» телефона предполагает и покупку дополнительного аксессуара, что, пусть и не напрямую, в итоге увеличивает стоимость смартфона.

Apple мог бы реализовать беспроводную зарядку для iPhone 7, однако, как отмечают эксперты, его корпус тогда должен быть совершенно другим, непохожим ни на одну из предыдущих моделей. Вполне возможно, что кардинальная переработка внешнего вида и дизайна ждет нас в 2017 году, юбилейном для iPhone. Эксперты уже пророчат «iPhone 8» стеклянный корпус и OLED-экран. Вполне возможно, что iPhone в следующем году получит такой важный аксессуар для телефона, как беспроводная зарядка.

Купить аксессуары для телефонов оптом и в розницу сейчас можно практически в любом городе. Чехлы, дополнительные внешние аккумуляторы, беспроводные наушники, пленки и прочие аксессуары от самых различных производителей для iPhone 7 можно приобрести уже сейчас. А вот беспроводной зарядки вы не найдете ни оптом, ни в розницу. Придется ждать ее реализации самим Apple. Надеемся, что произойдет это уже в следующем году с iPhone 8.

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