Видеостена для смартфона: необычные «живые обои» из ваших видео

Многочисленные «живые обои» в Play Маркет способны украсить любой смартфон: есть весенние обои, новогодние, патриотичные с гербами и флагом России, романтические. Бесплатное приложение VideoWall позволяет превратить экран смартфона в карманную «видеостену», на которой будут транслироваться ваши личные видео.
Живые обои «Видеостена» ( VideoWall) доступны для скачивания бесплатно, однако содержать встроенные покупки. Для установки требуется смартфон с Android 4.1 и выше. Общее количество загрузок живых обоев перевалило за полмиллиона, что является своеобразным знаком качества.
Настройки «Видеостены», живых обоев с видео, достаточно проста:
Персональная видеостена для смартфона готова. Если понравилось, можете отблагодарить разработчика, купив платную (премиум) версию приложения за 135 рублей. О полноформатных видеостенах (решениях на базе нескольких больших экранов для ТЦ и других аудиторий с большим количеством зрителей) можно прочитать тут - http://www.avsolutions.ru/products/types/videosteny/..
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