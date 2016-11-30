Видеостена для смартфона: необычные «живые обои» из ваших видео

Многочисленные «живые обои» в Play Маркет способны украсить любой смартфон: есть весенние обои, новогодние, патриотичные с гербами и флагом России, романтические. Бесплатное приложение VideoWall позволяет превратить экран смартфона в карманную «видеостену», на которой будут транслироваться ваши личные видео.

Живые обои «Видеостена» ( VideoWall) доступны для скачивания бесплатно, однако содержать встроенные покупки. Для установки требуется смартфон с Android 4.1 и выше. Общее количество загрузок живых обоев перевалило за полмиллиона, что является своеобразным знаком качества.

Настройки «Видеостены», живых обоев с видео, достаточно проста:

Выбираем видео из галереи в смартфоне , которое будет служить «фоном». Оно может быть как личным, снятым на камеру смартфона, так и скачанным откуда-то из Сети, либо полученным по Bluetooth. В общем, любой локальный видеофайл.

, которое будет служить «фоном». Оно может быть как личным, снятым на камеру смартфона, так и скачанным откуда-то из Сети, либо полученным по Bluetooth. В общем, любой локальный видеофайл. Отмечаем начало и конец на видео , чтобы выбрать отрезок, который будет закольцован и использован в качестве «живых обоев». Это шаг опциональный, видео может проигрываться целиком.

, чтобы выбрать отрезок, который будет закольцован и использован в качестве «живых обоев». Это шаг опциональный, видео может проигрываться целиком. Указываем, проигрывать ли аудио из ролика (опционально, доступно в платной версии приложения).

из ролика (опционально, доступно в платной версии приложения). Кадрируем и масштабируем видео (опционально, да и функция экспериментальная, стабильная работа разработчиком не гарантируется).

(опционально, да и функция экспериментальная, стабильная работа разработчиком не гарантируется). Наслаждаемся «живыми обоями» со своим видео.

Персональная видеостена для смартфона готова. Если понравилось, можете отблагодарить разработчика, купив платную (премиум) версию приложения за 135 рублей. О полноформатных видеостенах (решениях на базе нескольких больших экранов для ТЦ и других аудиторий с большим количеством зрителей) можно прочитать тут - http://www.avsolutions.ru/products/types/videosteny/.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30673.html