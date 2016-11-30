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Видеостена для смартфона: необычные «живые обои» из ваших видео

30 ноября, 2016

Многочисленные «живые обои» в Play Маркет способны украсить любой смартфон: есть весенние обои, новогодние, патриотичные с гербами и флагом России, романтические. Бесплатное приложение VideoWall позволяет превратить экран смартфона в карманную «видеостену», на которой будут транслироваться ваши личные видео.

Живые обои «Видеостена» ( VideoWall) доступны для скачивания бесплатно, однако содержать встроенные покупки. Для установки требуется смартфон с Android 4.1 и выше. Общее количество загрузок живых обоев перевалило за полмиллиона, что является своеобразным знаком качества.

Настройки «Видеостены», живых обоев с видео, достаточно проста:

  • Выбираем видео из галереи в смартфоне, которое будет служить «фоном». Оно может быть как личным, снятым на камеру смартфона, так и скачанным откуда-то из Сети, либо полученным по Bluetooth. В общем, любой локальный видеофайл.
  • Отмечаем начало и конец на видео, чтобы выбрать отрезок, который будет закольцован и использован в качестве «живых обоев». Это шаг опциональный, видео может проигрываться целиком.
  • Указываем, проигрывать ли аудио из ролика (опционально, доступно в платной версии приложения).
  • Кадрируем и масштабируем видео (опционально, да и функция экспериментальная, стабильная работа разработчиком не гарантируется).
  • Наслаждаемся «живыми обоями» со своим видео.

Видеостена - необычные живые обои для Android

Персональная видеостена для смартфона готова. Если понравилось, можете отблагодарить разработчика, купив платную (премиум) версию приложения за 135 рублей. О полноформатных видеостенах (решениях на базе нескольких больших экранов для ТЦ и других аудиторий с большим количеством зрителей) можно прочитать тут - http://www.avsolutions.ru/products/types/videosteny/.

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30673.html

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Видеостена для смартфона: необычные «живые обои» из ваших видео Видеостена для смартфона: необычные «живые обои» из ваших видео
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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