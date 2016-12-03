Мессенджер Gem4me: 3-я международная конференция разработчиков и партнеров проекта

25-26 ноября 2016 года в Москве в отеле “Балчуг Кемпински” прошла 3-я международная конференция, посвященная разработке мессенджера Gem4me. В мероприятии приняли участие более 300 человек - разработчики мессенджера, инвесторы, партнеры компании из России, Китая, стран СНГ и Европы, Канады. Команда разработчиков представила гостям конференции новый функционал мессенджера - Маркет-плейс. Маркет-плейс - это место встречи покупателей и продавцов. Это масштабная мультивалютная торговая площадка, цель которой - объединить миллионы покупателей и продавцов, сделав процесс покупки и продажи товаров или услуг максимально быстрым и комфортным для всех участников.

Представленный ранее финансовый плагин Gem4me Finance, который позволяет совершать в мессенджере бесплатные и безопасные денежные переводы по всему миру, значительно облегчает и упрощает процесс покупки товаров и услуг.

Взаимодействие этих двух элементов открывает совершенно новый формат интернет-покупок, который будет интересен и бизнесменам, и поклонникам интернет-шоппинга. В настоящее время Маркет-плейс доступен в тестовой версии, но уже совсем скоро пользователи Gem4me получат полный функционал и смогут совершать комфортные покупки, быстро производить оплату, эффективно рекламировать свой товар и т.д.

Во время конференции впервые была протестирована голосовая связь в мессенджере, которая скоро станет доступной для всех пользователей Gem4me. Это поможет мессенджеру завоевать еще больше новых клиентов, ведь сейчас такой формат общения пользуется большой популярностью во всем мире.

Кроме того, разработчики порадовали гостей еще одной приятной новостью - количество пользователей мессенджера превысило 500 000 пользователей. Это значимый рубеж и подтверждение того, что компания создала интересное и востребованное приложение, которое стремительно развивается. Общее количество скачиваний мессенджера Gem4me в Google Play и App Store уже превышает 600 000.

Руководители компании поделились с партнерами и инвесторами дальнейшими перспективными планами разработки и инновационными идеями, которые будут воплощены в ближайшее время и позволят мессенджеру завоевать многомиллионную аудиторию.

Если вы хотите лично попробовать и оценить новый функционал Gem4me, вам необходимо установить мессенджер Gem4me (Android или iOS) на свой гаджет. Для перевода денежных средств необходимо установить финансовый плагин Gem4me Finance (Android или iOS), один раз пройти идентификацию и привязать любую банковскую карту.

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