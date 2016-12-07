У Apple Music 20 млн платных абонентов

Мобильный музыкальный сервис «Музыка» компании Apple продолжает стабильно наращивать абонентскую базу. Представитель Apple подтвердил журналу Billboard, что Music недавно преодолел рубеж в 20 млн платных подписчиков. Три месяца назад у «Музыки» Apple было 17 млн премиум-абонентов, а в апреле – 13 млн. Число платящих подписчиков Apple Music в феврале 2016 года составляло 11 млн. Аналогичный сервис Spotify заметно опережает «яблочную музыку» с более чем 40 млн платных абонентов. Впрочем, потоковая музыка от Apple доступна всего полтора года.

Более 50% от общего числа платных подписчиков Apple Music находятся за пределами США. Свыше 60% из них в течение года или более длительного периода ничего не покупали в iTunes. Эдди Кью, старший вице-президент по сервисам в Apple, заявил, что «подавляющее большинство платящих абонентов – новые пользователи». Этой осенью сервис получил кардинально обновление вместе с выходом iOS 10.

«Конечно же, мы хотим больше!», - рассказывает о желаниях Apple Эдди Кью, - «Мы не можем забыть, что в масштабах всей музыкальной индустрии у нас скромное число платящих пользователей. Миллиарды людей слушают музыку, а у нас нет еще и 100 млн платных абонентов. Пространство для роста огромное».

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30675.html