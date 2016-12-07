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Apple Pay: «яблочные» мобильные платежи принимают 4 млн торговых точек США

7 декабря, 2016
Apple Pay: «яблочные» мобильные платежи принимают 4 млн торговых точек США

Apple активно продвигает свою мобильную платежную систему Apple Pay, показывая, что ее масштабы намного более значительны, чем принято думать. Дженифер Бейли, глава сервиса мобильных платежей, рассказала на конференции Code Commerce, что всего за два года Apple Pay увеличили охват с 4% до 35% торговых точек в США, а это 4 млн различных заведений. В будущем году Apple планирует реализовать поддержку Apple Pay у крупных ритейлеров, включая GAP, для еще большего увеличения охвата.

Бейли поясняет, что карточки с чипами EMV (привычные банковские карты) раздражают потребителей, что помогает Apple Pay наращивать популярность среди покупателей. Для продвижения своей мобильной платежной системы Apple приходится активно работать с партнерами, число которых достаточно велико.

Мобильные платежи Apple Pay, стоит отметить, не хранят информацию о транзакциях. Основная трудность, которая стоит перед «яблочной» платежной системой – обновление парка кассовых аппаратов у ритейлеров (крупных и мелких). Чем большее число привычных пользователю магазинов и заведений будут поддерживать мобильные платежи Apple Pay, тем активнее они будут распространяться. Напомним, что «яблочный» мобильный платежный сервис ограничен экосистемой iOS и работает только на современных моделях смартфонов iPhone.

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Издатель: Procontent.ru , источник: The Verge  
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