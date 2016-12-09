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Разработка сайта: альтернатива в виде приложения WordPress на Android

9 декабря, 2016

Смартфоны и планшеты предоставили максимум свободы разработчикам сайтов и их владельцам: поддерживать довольно масштабный веб-проект можно даже со смартфона, находясь на отдаленном пляже. Конечно, речь идет скорее о небольших сайтах или блогах, хотя популярная платформа WordPress позволяет создать достаточно сложную веб-площадку. Официальное приложение WordPress для Android поможет наполнять контентом и управлять блогом или сайтом практически с любого устройства на Андроид, находясь в любой точке земного шара.

Приложение-конструктор WordPress – бесплатное, его можно скачать в официальном магазине Google Play Маркет. Мобильная версия была загружена уже более 5 млн раз, что подчеркивает популярность, а следовательно, и удобство платформу. На базе WordPress, к примеру, созданы такие сложные сайты как TechCrunch, The New Yorker, BBC America и миллионы других.

Приложение WordPress для Android может стать вполне достойной альтернативной веб-версии платформы, если речь идет о поддержке персонального блога или сайта небольшой компании. С помощью WordPress для смартфонов и планшетов можно публиковать посты, редактировать опубликованные материалы, добавлять фото/видео, оставлять комментарии (в т.ч. голосом со смарт-часов на базе Android Wear) и так далее.

Разработка сайтов с приложением WordPress на Андроид

Подробная статистика сайта будет доступна в приложении WordPress буквально «на кончиках пальцев». В любой момент вы сможете посмотреть, сколько посетителей было у вас сегодня, вчера или месяц назад. Также есть возможность выбрать и поменять тему для вашего сайта на WordPress прямо на смартфоне/планшете.

Разработка сайта с помощью WordPress доступна даже тем, кто не знает ни одного тэга html, а php – просто три английских буквы. Вся мощь платформы скрыта от будущего веб-мастера под удобным интерфейсом, который еще и на русский язык переведен. Мобильное приложение - удачное дополнение, которое позволяет вести блог и наполнять сайт контентом прямо со смартфона или планшета.

С WordPress разработка сайтов может быть доступна не только любому интернет-пользователю на настольном компьютере, но и на любимом смартфоне, где можно вести проект в любое удобное время и в любом месте.

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Разработка сайта: альтернатива в виде приложения WordPress на Android Разработка сайта: альтернатива в виде приложения WordPress на Android
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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