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GSM-репитер: надежный прием сотового сигнала вдали от «вышек»

12 декабря, 2016

Далеко не всегда, даже в условиях города, смартфону или USB-модему удается получить надежный сигнал от ближайших вышек сотовой связи. То железобетонные стены мешают, то вышка далеко, то на стабильный прием сотового сигнала негативно влияют сразу несколько факторов, избавиться от которых обычному абоненту не под силу. Что уж говорить о дачах, где сеть «ловится» только на ближайшей горке. Обеспечить надежную сотовую связь и быстрый мобильный интернет помогут GSM-репитеры, доступные любому человеку.

GSM-репитер (усилитель сотового сигнала) представляет собой двунаправленный усилитель, использующийся для улучшение приема сотовых терминалов абонента (смартфон, телефон, USB-модем, 4G-модем) с помощью антенны, усилителя сигнала и внутренней ретрансляционной антенны. Это «официальное» определение GSM-репитера. В тонкостях работы GSM-сетей для использования такого оборудования вам разбираться совершенно необязательно.

В комплект поставки GSM-репитера входят:

  • Внешняя антенна, размещаемая снаружи здания (на крыше или фасаде).
  • Внутренняя антенна, устанавливается в помещении и «раздает» сотовый сигнал абонентским терминалам.
  • Репитер. Собственно прибор, который осуществляет усиление принятого внешней антенной сигнала.
  • Кабели, переходники, кронштейны и крепления – необходимая для работы комплекта «мелочь».

Пример размещения GSM-репитера в загородном доме (внешняя антенна, усилитель сигнала, делители мощности, внутренние антенны):

Размещение GSM-репитера в коттедже

Цены на более-менее серьезные комплекты GSM-репитеров начинаются примерно от 10 000 рублей. В комплект входят внутренние и внешние антенны, усилитель, переходники, кабель. Подобный репитер поддерживает стандарт GSM900, позволяя принимать и усиливать сигнал практически всех российских сотовых операторов: МТС, МегаФон, Билайн, Теле2 и так далее.

Площадь зоны покрытия – 100-200 квадратных метров, т.е. вполне достаточно для обеспечения локальной сотовой связи в офисе, на даче или в коттедже.

Таким образом, оборудование GSM-репитеры.РУ позволяет за достаточно скромные деньги гарантировать стабильный прием сотовой связи и мобильного интернета там, где иначе решить проблему коммуникаций не получится.

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Фотографии статьи:
GSM-репитер: надежный прием сотового сигнала вдали от «вышек» GSM-репитер: надежный прием сотового сигнала вдали от «вышек»
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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