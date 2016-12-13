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ГородРабот.ру решение вопроса с работой в твоем кармане

13 декабря, 2016

Поисковая система вакансий gorodrabot.ru — современный мобильный сервис для поиска работы в твоём кармане. Адаптивная поисковая система вакансий поможет не упустить стоящее предложение о работе где бы Вы не находились. Доступ к сети интернет — это всё что Вам нужно, чтобы первым узнать о новой вакансии.

База вакансий gorodrabot.ru открыта и доступна любому пользователю абсолютно бесплатно и без какой-либо обязательной регистрации. Авторизация пользователя не является принудительной, а носит лишь рекомендательный характер. Она открывает более широкой спектр функция для пользователя.

Так, для соискателя разработан интуитивно понятный личный кабинет, который позволяет с максимальным комфортом заниматься своим трудоустройством. Здесь сохраняется история поиска, что позволяет не загружать браузер вкладками.

Также есть возможность добавления в избранное тех вакансий, которые Вы бы хотели сравнить по нескольких параметрам и выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

Поиск работы с ГородРабот.ру на смартфоне

Безусловно доступна здесь и функция редактирования своего резюме неограниченное количество раз по мере необходимости.

Одна из привлекательных особенностей личного кабинета соискателя на портале ГородРабот.ру, доступная также и в мобильной версии — это функция тиражирования собственного резюме сразу на пять площадок одновременно. Что существенно экономит время на заполнение однотипных форм резюме на разных тематических сайтах по трудоустройству.

Фильтры для настраивания поиска устанавливаются интуитивно просто и помогают сделать максимально результативным каждый Ваш поисковый запрос в базе вакансий ГородРабот.ру.

Также в мобильной версии сайта доступна полная аналитика рынка труда по каждому региону страны. Здесь же доступна полная выкладка динамики заработных плат, изменения количества вакансий, срез заработных плат по каждой профессиональной индустрии в отдельно взятом городе, а также региону в целом.

Если Ваш выбор пал на мобильную версию сайта ГородРабот.ру, то Вы не ощутите неудобств или урезанного количества опций. Убедитесь в этом самостоятельно!

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ГородРабот.ру решение вопроса с работой в твоем кармане ГородРабот.ру решение вопроса с работой в твоем кармане
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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