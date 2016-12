Как подключить смартфон к монитору и превратить его в компьютер

Старый смартфон не обязательно продавать на «Авито» или хоронить в самом нижнем ящике стола. Аппарат можно подключить к монитору или превратить, к примеру, в мини-компьютер или медиа-сервер. Если у смартфона есть поддержка OTG (USB On The Go) и порт MHL (Mobile High-Definition Link), то функционалу вашего «зверька» позавидует иной ноутбук. С монитором или ТВ можно использовать смартфон даже с разбитым экраном, который иначе отправился бы прямиком на мусорку (стоимость замены экрана в современных смартфонах лучше даже не узнавать).

Все начинается с USB OTG и MHL

Многие смартфоны от таких производителей, как Samsung, Huawei, Xiaomi, Sony и LG оснащены портами MHL и имеют встроенную поддержку USB OTG.

Порт MHL фактически добавляет в смартфон выход HDMI с поддержкой разрешения до 1080p и многоканального звука 7.1, а также возможно удаленного управления смартфоном через порт microUSB (обычно через него идет зарядка смартфона).

Поддержка USB OTG дает возможность подключить смартфон к различной USB-периферии, включая клавиатуры, мыши, внешние диски, флешки и так далее.

Смартфон с MHL и USB OTG легко подключить к внешнему монитору (телевизору), а для комфортного управления «подрубить» к аппарату на Android клавиатуру и мышь.

Ряд компаний выпустили фирменные «доки» для своих смартфонов с поддержкой MHL и USB OTG, однако они, как правило, довольно дорогие и поддерживают исключительно фирменные смартфоны.

Расторопные и неутомимые китайские компании предлагают на бескрайних витринах Aliexpress, GearBest и других интернет-магазинов универсальные док-станции для смартфонов с поддержкой MHL и USB OTG. С помощью такой станции вы без проблем сможете подключить компьютерный монитор к смартфону по HMDI. С подключением современного телевизора не возникнет никаких проблем. Даже аппарат с разбитым экраном обретет «вторую» жизнь в качестве медиа-компьютера. Если подключить к смартфону мышь и клавиатуру с помощью USB OTG, то в связке с монитором вы получите неплохой мультимедийный компьютер на базе Android с сотнями тысяч приложений и игр, доступных в Google Play Маркет.

