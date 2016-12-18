Приложение iSafe – сейф для вашего смартфона на Андроид

Смартфон стал самым емким хранилищем разной важной информации о своем владельце – контакты, переписка, личные фотографии, финансовые данные и многое, многое другое. Да и вообще, мало ли файлов на телефоне, которые следует защитить от излишне любопытных глаз. Далеко не лишним будет ограничить доступ к личной информации на смартфоне. Виртуальный «сейф» в виде приложение с говорящим названием iSafe надежно защитит ваши секреты от посторонних и злоумышленников.

«Сейф» для Андроид обещает продуманную систему защиты самых разных файлов – фото, видео, документов. В iSafe имеется даже встроенный защищенный браузер, хранящий всю историю ваших приключений в Сети в полной секретности.

С помощью iSafe также можно установить пароль на запуск отдельных приложений. К примеру, никто не откроет и не прочтет ваши СМС-ки, если не знает пин-кода. Точно также можно заблокировать контакты или приложение электронной почты. Виртуальный сейф тут большой, вмещает все!

Все закрытые в «сейфе» файлы можно рассортировать по трем категориям: фотографии, фильмы и документы. Приложение позволяет создавать секретные фотоальбомы, видеоклипы или папки в каждой из категорий.

«Фишка» нашего «сейфа» на Андроид – возможность ввести «поддельный» секретный код. Допустим, по какой-то причине вам нужно продемонстрировать человеку, что под паролем нет ничего «этакого» - вводите «поддельный» пин-код, и приложение показывает скрытые файлы… но не все, а только те, что вы указали. Остальные надежно защищены настоящим паролем. Вот такая полезная военная хитрость.

Приложение iSafe невозможно остановить, удалить его, не зная пароль, также не получится. «Сейф» для Андроид поддерживает практически все распространенные файлы – видео (mp4, mov, m4v, 3gp, flv, f4v, mpg, mpeg, wmv, rmvb, mkv), аудио (mp3, m4a, m4r, aac, caf, wma), изображения (png, jpg, jpeg, bmp, tif, gif) и так далее, включая поддержку doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx.

Интерфейс переведен на русский язык, так что проблем с ним не возникнет. Скачать приложение бесплатно можно в Google Play Маркет, официальном магазине. iSafe работает на смартфонах и планшетах с Android 4.0.3 и более поздних версий.

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