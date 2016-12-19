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Приложение «Защита прав потребителей» для Андроид

19 декабря, 2016

Мы живем в эпоху потребления, причем потребления постоянно растущего. Мир, условно, разделился на две армии – продавцов и покупателей. Первые желают продать подороже, а вторые, соответственно, купить подешевле. Плюс масса нюансов – гарантийное обслуживание, возврат некачественного товара, оказание услуг ненадлежащего качества. Вооружившись бесплатным приложением «Защита прав потребителей» для смартфонов и планшетов на Андроид, вы сможете выиграть немало битв на полях сражений с недобросовестными продавцами.

Приложение содержит основной закон, регулирующий отношения между потребителями (покупателями) и торговыми/сервисными организациями (продавцами). Будь то покупка автомобиля, вызов сантехника или заказ мебели – все возможные двусмысленные ситуации поможет разрешить закон «О защите прав потребителей» (ЗПП).

В приложении ЗПП доступен полностью и в последней редакции со всеми изменениями от 2016 года. Все тексты и функции приложения работают без подключения к интернету, что полезно, если текст закона срочно понадобился, а мобильный интернет на телефоне не подключен или из-за местоположения недоступна сотовая связь (к примеру, магазин находится на цокольном этаже).

Защита прав потребителей - приложение на Андроид

Мобильная версия закона «О защите прав потребителей» оснащена не только удобным рубрикатором, но и полнотекстовым поиском. Т.е. по ключевым словам можно получить в результатах все статьи, их содержащие.

Выделенный фрагмент текста можно скопировать и вставить в другое приложение (например, в электронное письмо). Также официальные тексты законов можно дополнить собственными заметками, поставить закладки на часто используемые статьи ЗПП.

С комфортом читать о своих правах (и обязанностях) потребители могут благодаря возможности настройки цвета текста, фона и выбора размера шрифта. Имеется полноэкранные режим чтения. Функция «продолжить чтение» откроет после запуска приложение именно на том месте, где вы в прошлый раз закончили свое знакомство с законом о «О защите прав потребителей». Также приложение хранит историю, сортируя прочитанные статьи по дате просмотра (похожим образом работает история в веб-браузерах).

Защищаем права потребителей с бесплатным приложением

Скачивайте приложение «Защита прав потребителей» бесплатно на Андроид из Google Play Маркет, чтобы с уверенностью отстаивать свои права как потребителя либо воспользуйтесь услугами профессионалов http://potrebzashita.ru/.

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Приложение «Защита прав потребителей» для Андроид Приложение «Защита прав потребителей» для Андроид Приложение «Защита прав потребителей» для Андроид
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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