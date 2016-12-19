Audiko – инструмент для создания рингтонов и огромная база данных мелодий на звонок в одном приложении

Audiko предлагает уникальный инструмент для нарезки треков пользователями. Всего два клика, чтобы обозначить начало и конец мелодии, и рингтон готов. Регулировать интенсивность звука можно всего двумя кнопками. Простой интерфейс делает процесс создания рингтонов интуитивным. Пользователь может выбрать трек для нарезки из базы данных приложения или из своего телефона.

В приложении также содержится база из 2 000 000 рингтонов, любой их которых, авторизованный пользователь может установить на мобильный телефон за два клика.

Умная поисковая система поможет найти нужный трек по названию песни или исполнителю.

Дружественный для пользователя интерфейс и приятный глазу дизайн делают приложение удобным для использования. Audiko предлагает самые популярные и актуальные рингтоны на первой странице приложения.

Зарегистрированные пользователи могут сохранять понравившиеся рингтоны в персональный аккаунт и делиться ими с друзьями.

Еженедельные коллекции мелодий на звонок - это приятный бонус для пользователей приложения, так как не нужно искать треки, а можно всего лишь зайти в нужную коллекцию. Коллекции бывают тематические или посвященные одному исполнителю или группе. Рингтоны также распределены по жанрам, что значительно облегчает поиск нужного трека. Каталог содержит как традиционно популярные жанры «Поп» и «Рок», так и менее распространенные «Транс», «80е», и даже такие экзотические как «К-рор» и «Bollywood». Но перечислить все жанры в рамках данного обзора невозможно.

Коллекция содержит 10 000 обоев, которые рассортированы по категориям «Абстракция», «Животные», «Космос» и т.д. Установить новую заставку на телефон можно с помощью всего одной кнопки.

Audiko комьюнити насчитывает 2 000 000 миллиона пользователей, которые создают рингтоны и активно обмениваются ими.

База данных мелодий и HD обоев обновляется каждый день, поэтому пользователи всегда могут найти что-то новое в приложении. Коллекция содержит как самые новые хиты, так и старые популярные треки различных жанров.

Приложение весит всего 8 MB, поэтому оно работает быстро и не перегружает телефон.

Существуют версии Audiko для Android и iOS. Приложение уже завоевало популярность на рынках Израиля и Тайваня, и начинает завоевывать рынки Европы и Северной Америки.

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