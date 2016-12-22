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Андроид приложение Новогодние открытки 2017 от Davno.ru

22 декабря, 2016
Андроид приложение Новогодние открытки 2017 от Davno.ru

К наступающему главному празднику года портал поздравительных открыток Davno.ru выпустил бесплатное мобильное андроид приложение "Новогодние открытки 2017". В коллекцию вошли 60 лучших открыток, подготовленных за последние несколько месяцев специально к новому году красного петуха по восточному гороскопу. Здесь вас ждут разнообразные красивые картинки с символом 2017-го года, гордой чудо-птицей петухом, открытки с авторскими стихами и поздравлениями, рисунки хозяином праздника - дедом Морозом, яркими, блестящими, светящимися и переливающимися всеми цветами счастья елочными игрушками, подковой, бокалами с пенящимся шампанским и добрыми теплыми словами для самых близких, друзей, коллег, знакомых. Для любителей приколов имеются несколько шуточных картинок с интернет-мемами: "Подарков нет, но вы держитесь!" и известными, узнаваемыми рисунками.

Приложение позволяет скачать бесплатно или отправить открытку через любое приложение для общения, установленное на телефоне, например: email, mms, Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, Вконтакте, Одноклассники, Facebook и другие. С его помощью в новогоднюю ночь каждый станет интересным, почтительным и оригинальным с близкими и далекими товарищами а функция напоминания позволит вернуться к приложению в указанную дату, чтобы воспользоваться им, например, на старый новый год или уже в будущем году.

За первый месяц в Google Play количество установок перешагнуло отметку в 10.000 пользователей.

Скачать приложение Новогодние открытки 2017 от Davno.ru - Здесь вы можете скачать приложение "Новогодние открытки 2017 на год Петуха"


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Полную коллекцию сезонных открыток можно посмотреть здесь.

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30684.html



Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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