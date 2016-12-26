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В Иннополисе будут разрабатывать платформы для мобильной коммерции

26 декабря, 2016
В Иннополисе будут разрабатывать платформы для мобильной коммерции

Наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» во главе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым одобрил шесть новых проектов ИТ-компаний с общим объемом инвестиций 75 млн рублей. 20 декабря 2016 года на рассмотрение членам набсовета были представлены 6 проектов российских компаний-разработчиков программного обеспечения, которые претендуют на получение статуса резидентов ОЭЗ.

Проекты представили ООО «Лемон Технолоджис Груп», ООО «Юнителлер-РТИ», ООО «РМД», ООО «Студия Лидс», ООО «БРИОЛОДЖИ» и ООО «Роадар».

На территории ОЭЗ «Иннополис» компания «Лемон Технолоджис Груп» будет заниматься разработкой комплекса программного обеспечения для автоматизации полного цикла бизнес-процессов в сфере электронной и мобильной коммерции LTG-Soft. Новый технологический продукт позволит клиентам компании реализовать высокодоходный интернет-бизнес «под ключ» в сфере мобильной коммерции, без привлечения дополнительных разработчиков и без использования сторонних платформ. Данное технологическое решение будет интересно компаниям, ведущим свою деятельность в сфере m-commerce.

ГК «Лемон Технолоджис Груп» — российский IT разработчик высокотехнологических платформ для бизнеса в сфере диджитал коммерции. Компания была основана в 2009 году, с тех пор были разработаны несколько высоконагруженных крупных проектов: платформа для контент-провайдера М.И.Р., платформа рекламной тизерной сети adsyst.ru, партнерская программа MoneySyst, популярные мобильные приложения и другое.




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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
Упоминание компаний: КП М.И.Р., Лемон Технолоджис Груп,
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