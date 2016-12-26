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Андрей Панов назначен на пост генерального директора LTG

26 декабря, 2016
Андрей Панов назначен на пост генерального директора LTG

Компания Lemon Technologies Group сообщила, что Андрей Панов занял пост генерального директора компании LTG, занимающейся разработкой программного обеспечения для автоматизации полного цикла бизнес-процессов в сфере m-commerce и являющейся резидентом ОЭЗ «Иннополис».

Комментируя назначение, Ирина Шиляева, президент группы компаний Lemon Technologies Group, сказала: «За прошедшие несколько лет наша компания совершила настоящий прорыв в развитии бизнеса: проекты, которые мы разрабатывали, стали лидерами в своих сегментах. Наши платформы выдерживают самые большие нагрузки, так как мы постоянно совершенствуемся в области разработки. Я уверена, что опыт и знания Андрея помогут продолжить позитивную динамику нашего бизнеса и укрепить позиции компании LTG на рынке m-commerce в России».

Андрей Панов родился 25 марта 1983 года. Он закончил НГПУ им. Алексеева. С 2007 года работал в сфере интернет-маркетинга и рекламы в сфере мобильной коммерции. С 2009 по 2015 год занимал должность директора по работе с клиентами в компании «Эльтиджи» (Lemon Technologies Group, Нижний Новгород).

С 2015 года является исполнительным директором Контент-Провайдера «М.И.Р.», Москва (входит в группу компаний Lemon Technologies Group). С ноября 2016 года назначен на должность генерального директора компании LTG (г. Иннополис). За годы работы Андрей Николаевич Панов показал себя как профессиональный эксперт в области интернет-маркетинга, мобильной и электронной коммерции. Андрей Николаевич Панов женат. Любит путешествовать и ведет активный образ жизни, но главное его увлечение в жизни — работа и бизнес.



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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
Упоминание персон: Панов Андрей Николаевич.
Упоминание компаний: Лемон Технолоджис Груп,
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