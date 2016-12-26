Смартфон Bluboo Mini – новогодний подарок от GearBest

Новогодние праздники – отличное время для подарков, даже если речь идет о «себе любимом» (любимой). Интернет-магазин GearBest предлагает массу гаджетов и девайсов по весьма привлекательным ценам. Наверное, лучший подарок для любого современного человека – это смартфон. Вдвойне приятно, когда он стоит совсем недорого, дешевле 4 тысяч рублей. Встречайте смартфон Bluboo Mini по сниженной цене в 3 850 рублей в рамках акции. Настоящий новогодний подарок!

Bluboo Mini оснащен большим 4,5-дюймовым IPS-экраном с приличным разрешением QHD (960x540 пикселей). Неплохой экран для такого недорого смартфона (чуть дороже 50 долларов).

«Под капотом» у Bluboo Mini трудится надежный 4-ядерный процессор с частотой 1,3 ГГц и видеоускорителем Mali-400 MP, а объем оперативной памяти в 1 ГБ позволяет смартфону решать практические все повседневные задачи – казуальные игры, веб, социальные сети и так далее. Работает смартфон на Android 6.0 «из коробки».

За качественные фото и видео отвечает 5-мегапиксельная камера с автофокусом и вспышкой. Классные сэлфи поможет сделать приличная фронтальная камера с 2-мегапикселями.

Bluboo Mini получил в свое распоряжение стандартный набор датчиков (гравитации, приближении и т.д.), а также поддержку 2 SIM-карт, что для России – однозначный must have. Интересно, что один из слотов требует microSIM, а второй способен «проглотить» стандартную «симку».

Смартфон Bluboo Mini может похвастаться всеми современными коммуникациями – Bluetooth 4.0, GPS, Wi-Fi стандарта 802.11a/b/g/n, поддержкой скоростных 3G-сетей. Увы, но 4G аппарат не поддерживает, но и его цена не превышает 4 тысяч рублей.

Зато Bluboo Mini получил необычный и выделяющийся на общем фоне «айфоноподобных» смартфонов дизайн корпуса – закругленные боковые грани и стильно текстурированнная задняя панель. Цветовая гамма также на высоте – изящный белый, классический черный, яркий красный и мечтательный голубой.

GearBest обещает доставить смартфон Bluboo Mini в Россию бесплатно. Акционная цена составляет 3854 рубля (на момент публикации обзора). Читайте gearbest отзывы, если покупаете товары в иностранных интернет-магазинах впервые и опасаетесь мошенничества.

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