В России мобильные платежи Android Pay заработают в 2017 году

На российском рынке бесконтактных платежей у Samsung Pay и Apple Pay в 2017 году появится серьезный конкурент – мобильная платежная система Android Pay, работающая на обширном «парке» смартфона на базе этой операционной системы вне зависимости от производителя устройства. Для использования Android Pay достаточно быть владельцем смартфона с поддержкой NFC.

В Android Pay для авторизации платежа используется отпечаток пальца либо специальный пароль, пин-код карты вводить не придется.

О поддержке Android Pay уже заявили несколько крупных российских банков, включая Альфа-Банк, Тинькофф и Райффайзенбанк.

По оценкам аналитиков, на базе Android работает почти 90% смарфтонов в России. Таким образом, у мобильных платежей Android Pay огромный потенциал в нашей стране.

На родине, в США, мобильная платежная система Android Pay заработала в сентябре 2015 года. В мае уходящего года Google запустил платежный сервис в Великобритании.

Android Pay является преемником предыдущего проекта мобильных платежей Google под названием Wallet (кошелек). В приложении Android Pay можно хранить данные кредитных и дебетовых карт, карт лояльности и так далее.

Чтобы расплатиться с помощью Android Pay в магазине, достаточно поднести смартфон с установленным приложением и заранее «привязанной» банковской картой к кассовому терминалу с поддержкой бесконтактных платежей. Подтвердить платеж можно, просто разблокировав смартфон с помощью отпечатка пальца или пароля. Для проведения оплаты нет нужды даже открывать приложение.

Android Pay работает на всех смартфонах с поддержкой NFC и версией операционной системы от Android 4.4 и выше. Наличие сканера отпечатков пальцев в смартфоне для работы системы необязательно. Подтвердить платеж также можно с помощью графического ключа или пароля (совпадает с разблокировкой смартфона).

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