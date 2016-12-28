Обзор стратегии War Commander: Rogue Assault для Android и iOS – почти классическая RTS

Ценители жанра RTS на компьютерах знают, что даже лучшие и самые популярные мобильные стратегии на Android и iPhone таковыми можно назвать с большой натяжкой – в погоне за «длинным» долларом разработчики искусственно растягивают игровой процесс таймерами, изобретают массу ограничений только с одной целью – «раскрутить» игрока на встроенные покупки. Жертвой такого подхода становится геймплей, а стратегия превращается из действительно увлекательного жанра в унылую «нажималку кнопок», пусть и сенсорных. Новенькая RTS War Commander: Rogue Assault для iPhone и Android от ветерана из Westwood Studios наверняка придется по душе любителям настоящих стратегий.

В создании War Commander: Rogue Assault участвовал Луи Касл, один из «отцов» знаменитейшей серии RTS Command & Conquer от легенадрной Westwood Studio. «Долой таймеры! Да здравсвуте прямое управление юнитами!» - примерно под таким многообещающим девизом шла разработка этой стратегии на Android и iOS.

War Commander: Rogue Assault – стратегия по канонам жанра RTS для Android и iPhone

Игравшие в стратегии реального времени на компьютерах знают, как уныло смотрится непрямое управление в подавляющим большинстве стратегических игр на iPhone и Android – на тактическом уровне развернуться игроку попросту негде.

Жанр RTS за годы существования заметно развился, породив, к примеру, такой жанр, как MOBA и став киберспортивной дисциплиной (StarCraft не даст соврать). Лучшие современные стратегии могут похвастаться многогранностью, глубиной и многообразием действий, которые может совершить игрок. Таким образом, «кривая обучения» подобных RTS отпугивает многих новых и казуальных игроков. К сожалению, сложность далеко не всегда является оправданной.

Блистательные механики стратегий прошлого канули в лету – подобных игр уже не делают ни для компьютеров, ни для смартфонов. Впрочем, на мобильных RTS демонстрируют намного больше различных инноваций и оригинальных решений. Будущее по-прежнему за огромным рынком игр для Android и iOS.

«Башенная защита» и элементы стратегии реального времени

В RTS War Commander: Rogue Assault команда Луи Касла смешала в бодрящий и крепкий коктейль механику традиционных RTS и «защиту башен», органичного для сенсорных экранов жанра. Разработчики опирались на более чем 20-летний опыт создания стратегий.

Стратегия от Касла для Android и iOS создана в полном 3D, что позволяет погрузиться в гущу событий на поле боя и ощутить всю прелесть современных спецэффектов на смартфонах/планшетах. Стилистически RTS напирает на правдоподобность и реалистичность, без «мультяшек», зачастую скрывающих нежелание разработчика заниматься качественным артом и красочными спецэффектами.

В этой RTS для смартфонов и планшетов игрок может взять под управление самые разные юниты прямо в ходе битвы. Развесистое дерево технологий не дает потерять интерес к игре в течение месяцев.

Никаких раздражающих таймеров, ремонтов и скучной отстройки базы! Вместо этого игроков в War Commander: Rogue Assault ждут две полноценных однопользовательских кампании и продуманный режим для многопользовательской игры на карте мира.

Разработчики постарались дистиллировать из огромного пантеона лучших стратегий на PC самые удачные решения и реализовать их в мобильной RTS для смартфонов/планшетов на базе Android и iOS. В качестве необычной «специи» - порция механики из «башенной защиты».

War Commander: Rogue Assault: особенности f2p в стратегии для телефонов

RTS можно скачать бесплатно на Android и iOS, а это означает, то в игре присутствуют встроенные покупки. Основной «валютой» в классических стратегиях выступают ресурсы. Их зарабатывают в битвах, захватывают склады врагов и добывают в собственном тылу. Да, за прохождение миссий также выдаются ресурсы.

С помощью ресурсов в этой RTS на Андроид можно развивать собственную базу и исследовать новые технологии для получения более мощных юнитов. Соответственно, через встроенные покупки можно купить золота, которое обменивается на ресурсы. Не желаете – вас ждет некоторая порция «гринда», т.е. зарабатывания ресурсов в игре. Такой подход часто встречается в MMO RPG.

Многопользовательские бои в стратегии War Commander: Rogue Assault для Android и iOS

Каждому игроку придется балансировать два типа развития – развивать технологии для нападения, наращивать боевую мощь для атак врага, и укреплять собственную базу, вкладывая полученные ресурсы в оборону базы. Знакомая по многим другим стратегическим играм на iOS и Android механика.

Быстрые рейды позволяют игроку любого уровня мгновенной найти подходящую базу другого игрока, примерно равного по силам, и нанести тому «визит». В случае успеха нападающий забирает себе ресурсы, а проигравшая сторона может отомстить, попытавшись «отбить» награбленное успешной атакой на базу агрессора.

Через некоторое время игрока знакомят с «Зонами боевых действий». В них игроку могут размещать в реальном времени FOBы (базы передового развертывания), которые позволяют вызвать подкрепление членам альянса или организовать артиллерийскую поддержку собственными силами или силами альянса, а также другими стратегическими боевыми инструментами.

Целями подобных атак в «Зонах боевых действий» в стратегии War Commander: Rogue Assault могут стать более сотни карт, созданных дизайнерами разработчика или тысячи баз, развернутых другими игроками.

Особенности стратегии War Commander: Rogue Assault (RTS):

Полностью трехмерная RTS на iPhone/iPad/Android.

Однопользовательские и многопользовательские сражения.

Возможность прямого управления юнитами.

Реалистичная графика с массой красивых спецэффектов.

Развитое дерево технологий.

Никаких искуственных таймеров, ремонта и нудной постройки баз!

Скачать бесплатно стратегию War Commander: Rogue Assault на Android, iPhone или iPad.

RTS от ветерана из студии Westwood на Андроид и iOS можно установить совершенно бесплатно. В стратегии присутствуют опциональные встроенные покупки. Размер игры (установочного пакета) – более 100 МБ, так что рекомендуем скачивать по Wi-Fi или в 3G/4G сетях (осторожно, трафик может быть платным!). Перед скачиванием убедитесь, что на смартфоне или планшете свободно достаточно встроенной памяти.

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