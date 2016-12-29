iPhone 2017 года в новом размере

Так называемый iPhone 8, новая модель «яблочного смартфона» 2017 года, может обзавестись новым размером в дополнение к версиям с 4,7 и 5,5 дюймовыми экранами. Источники сообщают, что Apple тестирует сейчас несколько прототипов iPhone 8, один из которых оснащен экраном нестандартного для iPhone размера.

Новый размер экрана в iPhone 8, как сообщают два независимых источника, японский сайт Mac Okatara и Минг Чи Куо, аналитик KGI, составит 5 дюймов. Таким образом, если предположения окажутся правдой, в следующем году Apple представит сразу три версии iPhone 8 – с экранами 4,7, 5 и 5,5 дюймов, соответственно.

iPhone 2017 года, как ожидается, получит новый «революционный» дизайн, а экран во всех версиях смартфона займет 90% всей фронтальной поверхности аппарата.

Концепт безрамочного iPhone 2017 года, источник: Veniamin Geskin.

Минг Чи Куо специализируется на продукции Apple, а его прогнозы почти всегда оказывались достаточно точными. Аналитик имеет множество источников в цепочке поставщиков Apple.

Предложив iPhone 8 с тремя вариантами размеров экрана, Apple сможет привлечь к новинке еще больше потенциальных покупателей. 5-дюймовая диагональ особенно приглянется тем, для кого 4,7 дюйма в iPhone 7 слишком мало, а 5,5 в iPhone 7 Plus – слишком много.

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