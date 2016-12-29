360-градусное видео появилось в Periscope

Twitter сообщает о запуске в сервисе Periscope прямых видеотрансляций с возможностью 360-градустного обзора. Смотреть такие видео может любой пользователь приложения, однако организовывать 360-градусные трансляции – только «избранные партнеры». Впрочем, это ограничение на стриминг 360-градусных видео существует только на запуске.

Реализация 360-градусного просмотра видео в Periscope типична – в веб-версии перемещать виртуальный взгляд можно, кликнув и удерживая левую кнопку мыши. Вращать камеру в приложении Periscope при просмотре 360-градусных видеотрансляций можно, перемещая сам смартфон в пространстве – наклоняя по горизонтальной в вертикальной осям. Также «перемещать камеру» можно свайпами по экрану. Качество видео, впрочем, оставляет желать лучшего. Смотрите первое 360-градусное видео в Periscope.

Пока 360-градусные трансляции проходят тестовую фазу в приложении Periscope и доступны ограниченному числу партнеров. В ближайшее время компания обещает запустить сервис для всех своих партнеров.

Приложение Periscope отметилось 360-градусными видео сразу же после анонса аналогичного функционала в Facebook Live. Впрочем, Twitter опередил Facebook, обещавший запустить подобные трансляции для некоторых партнеров в «ближайшие несколько месяцев».

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