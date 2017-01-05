Приложение AliExpress для мобильного шопинга: покупаем со смартфона

Поднебесная давно стала настоящей фабрикой для всей нашей планеты. В Китае делают все – от одежды и обуви до высокотехнологичных гаджетов. Причем последние несколько лет смартфоны и планшеты от изначально китайских производителей мало чем уступают моделям от маститых брендов, привлекая потребителей сверхнизкой ценой. Особенно, если покупать гаджеты в популярном китайском интернет-магазине AliExpress с бесплатной доставкой. Вдвойне удобнее совершать покупки в специальном бесплатном мобильном приложении AliExpress для Android.

Официальное приложение AliExpress можно скачать из Google Play на любой Android-смартфон или планшет (а то и ТВ-приставку) совершенно бесплатно. Поддерживаются версии мобильной ОС от 4.0 Ice Cream Sandwich и выше.

В приложении покупателей ждет грандиозный каталог товаров с AliExpress – всевозможные гаджеты и девайсы, одежда, инструменты, компьютерные комплектующие, детские игрушки и товары, часы и даже ювелирные украшения. Тысячи продавцов спешат предложить самые разные вещи на любой вкус, цвет и кошелек.

Основные преимущества шопинга через приложение AliExpress на Android:

Полный каталог товаров магазина доступен прямо на экране смартфона/планшета.

Большинство товаров доставляются в Россию бесплатно.

Эксклюзивные «мобильные» скидки.

Удобная и безопасная оплата.

Интерфейс на русском языке.

Персональные предложения на основе предпочтений покупателя.

Самые свежие купоны, скидки и распродажи.

Оплата заказа в рублях.

С приложением AliExpress покупать удобно и, что не маловажно, выгодно! Зачастую, расторопные китайские продавцы предлагают точно такие же гаджеты, товары и одежду, что и российские магазины, но по более привлекательным ценам. Секрет прост – покупать напрямую в Китае будет почти всегда выгодней, чем у местных продавцов. Однако, существуют и подводные камни.

В AliExpress, как и в любом другом магазине, нельзя ничего «пощупать», а местонахождение продавца «за тридевять земель» осложняет процесс возврата. Поэтому, рекомендуем посмотреть на ролики других покупателей уже получивших посылку с товаром, на который вы нацелились, на YouTube, найти обзоры на независимых сайтах (фильтруя рекламу, разумеется) и вдумчиво прочитать aliexpress отзывы.

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