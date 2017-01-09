Defense Zone 3: обзор роскошной «защиты башни» для Android и iOS

Игры жанра «защита башни» (они же – башенная защита, tower defense) – идеально подходят для сенсорных экранов смартфонов и планшетов. Несложные правила, удобное управление, геймплей с элементами тактики и стратегии, красочная картинка… Что еще нужно, чтобы скоротать несколько вечеров или убить время в общественном транспорте. Игра Defense Zone 3 удовлетворяет всем требованиям отличной «защиты башен» на Android и iPhone/iPad, предлагая в виде бонуса изрядную тактическую глубину любителям стратегий и сногсшибательные спецэффекты ценителям красочно нарисованных фантастических боевых действий.

Как играть в «защиту башен»: правила

Для тех, кто никогда не играл в подобные игры, напомним основные правила. В распоряжение игрока поступает карта, как правило – с видом сверху. На карте имеется маршрут (дорога, река и т.д.), по которому волнами передвигаются враги. Задача игрока – не допустить их до определенной точки на карте, либо не дать пересечь карту полностью, продержавшись до окончательного истощения сил противника. Для этого необходимо покупать различные оборонительные сооружения («башни») и размещать на карте в определенных местах. Средства на покупку «башен» зарабатываются во время боев.

«Башни» можно улучшать, тратя на них игровые деньги. Постепенно в игре открываются новые типы защитных сооружений, апгрейды, карты и так далее. Часто кроме «башен» для уничтожения противника используются различные дополнительные «повер-апы» - минные поля, магические заклинания, бомбардировки и т.д.

«Защита башни» Defense Zone 3 на Android и iOS

Defense Zone 3 не собирается отходить от ставшей уже классической механики «башенной защиты». Вместо сомнительных экспериментов, третья часть предлагает отточенный геймплей, роскошную реалистичную графику, различные типы защитных башен и просто внеземной красоты спецэффекты.

Карты

В игре пока 8 карт, но нарисованы и сбалансированы они отлично. Тут вам и пасторальный пригород с легким налетом постапокалипсиса и разрушенными зданиями, живописное предгорье с лесом, промышленная зона, буйная растительность джунглей, разделенная каналом равнина, заснеженное поле, окруженные водными просторами тропические острова… Карты открываются последовательно, на каждой вас ждут новые типы вооружений и специального оружия. Бой на одной карте продолжается от 20 минут и до пары часов. Однако, есть загрузки после каждой волны и возможность ускорить время, нажав на кнопку «перемотки» (2-4 кратная).

Противники и оружие

Defense Zone 3 отличается разнообразием противников – многочисленная, но «хрупкая» пехота, брутальные танки, футуристические боевые шагающие роботы, шустрые истребители, рассекающие воды крейсера и фрегаты… Задействованы все три стихии – вода, земля и воздух.

Соответственно, оборонительные сооружения «заточены» под уничтожение «своих» типов противника. Пулеметы, самое доступное оружие, быстро «выкашивают» пехоту и справляются с легкобронированными целями. Ракетные установки больше всего подходят для уничтожения танков, самолетов и кораблей. Лазеры работают по бронированным наземным и воздушным целям. Огнеметы весело жгут все, что попадает в радиус их действия. Есть в Defense Zone 3 более футуристическое оружие – пушки, стреляющие жидким азотом (замедляют противника), боевые генераторы мощных молний (электрических разрядов). Опытным «защитникам» будут доступны системы залпового огня «торнадо» и бронебойные гаубицы.

У каждого типа оружия свои особенности и способы применения. К примеру, жидкий азот плохо сочетается с огнеметами, а пулеметы не могут поражать воздушные цели. Читайте подсказки между загрузками, чтобы более эффективно поражать цели. Также не забывайте уточнять характеристики построенных башен – скорострельность и мощность.

Апгрейды и поддержка

Каждое защитное сооружение в Defense Zone 3 можно улучшить, потратив некоторую сумму игровых денег. Как правило, мощность «башни» после апгрейда удваивается и немного увеличивается радиус действия. Апгрейдов несколько штук, каждый последующий – вдвое дороже. Приходится решать – построить ли новую ракетную установку, либо пропагрейдить уже работающую и расположенную на стратегически удобной позиции. После первого апгрейда у каждого защитного сооружения появляется кнопочка «адский огонь», временно увеличивающая мощь «башни».

Кроме башен, в Defense Zone 3 имеется возможность поражать противника с помощью дополнительного оружия и поддержки – авиаудары, минные поля, ядерные ракеты и даже темная энергия! Эти бонусы добываются в ходе битвы, либо покупаются за монетки. Монетки можно купить за реальные деньги через встроенные покупки или получить бесплатно в обмен на просмотр рекламы. Бонусное оружие помогает, но обязательным не является (по крайней мере, на легком уровне сложности).

Тактика

Defense Zone 3 обладает и изрядной тактической глубиной. Важно не только правильно размещать башни, но и балансировать строительство новых/апгрейд старых, а также вовремя менять маломощные пулеметы, к примеру, на ракетные установки.

У игрока также есть возможность настроить тактику каждого отдельного пулемета или лазера. К примеру, можно выделить пару ракетных установок, которые будут поражать исключительно воздушные цели, а лазеру запретить стрелять по всему, кроме кораблей противника. На этом тактические возможности в Defense Zone 3 не заканчиваются.

Каждую «башню» можно настроить на поражение различных типов целей – оптимальную, ближайшую (к выходу/башне), сильную и слабую.

Такое количество модфикаторов поведения вашей обороны пригодится на серьезных уровнях, где противники прут толпами с разных направлений, да еще и по всем возможным фронтам – с воздуха, воды и земли.

Графика

Defense Zone 3 просто роскошна, особенно на поздних уровнях, когда у игрока есть мощное оружие и различные бонусы. Описывать смысла нет, поэтому ниже – видео от разработчика. В динамике игрушка смотрится великолепно.

Вердикт

Defense Zone 3 – отличная бесплатная «защита башни» для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Тактическая глубина, роскошная графика, минимум рекламы и совершенно необязательные встроенные покупки. Играть в Defense Zone 3 можно долго и с удовольствием. Рекомендуем!

Скачать бесплатно на Android, iPhone или iPad:

Игра Defense Zone 3 также доступна для PC в Steam.

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