WhatsApp перестал работать на старых iPhone, Android и Windows Phone

Популярный мессенджер, принадлежащий Facebook, в начале 2017 года прекратил работу на многих устаревших смартфонах и планшетах. WhatsApp теперь не работает на iPhone с iOS 6 и более ранних версиях. Мессенджер перестал поддерживать Android 2.2 Froyo и более «древние» варианты мобильной операционной системы Google. Также WhatsApp лишились обладатели смартфонов на базе Windows Phone 7 и более ранних версий «операционки» от Microsoft для мобильных устройств.

Работа WhatsApp была остановлена на сравнительно старых версиях мобильных операционных систем. К примеру, Android 2.2 был выпущен в 2016 году, т.е. почти 7 лет назад. Однако, достаточно большое число людей пользуются смартфонами на базе Froyo и не имеют возможности обновить свое устройство для более поздней версии ОС и, соответственно, получить совместимость с WhatsApp. Таким образом, пользователей с устаревшими смартфонами попросту «отключили» от популярного мессенджера.

WhatsApp использовали более миллиарда человек ежемесячно в феврале 2016 года. Приложение установлено у жителей самых разных стран мира. Впрочем, в развивающихся регионах мессенджер пользуется особенной популярностью. К примеру, в Индии в ноябре прошлого года было более 160 млн пользователей WhatsApp.

От WhatsApp отключили миллионы пользователей: мессенджер перестал работать на старых версиях iOS, Android и Windows Phone

Команда WhatsApp в прошлом году заявила, что отключение от популярного коммуникационного сервиса миллионов пользователей на устаревших устройствах стало непростым решением. Однако, старые версии мобильных операционных систем уже не соответствуют требованиям, предъявляемым разработчикам мессенджера. В iOS 6, Android 2.2, Windows Phone 7 и более ранних версиях попросту нет возможностей, которые необходимы для реализации нового функционала в WhatsApp.

За несколько лет своего существования WhatsApp оброс многочисленными продвинутыми функциями – голосовые и видео звонки, поддержку отсылки файлов, предпросмотр ссылок, сквозное шифрования трафика и другие улучшения.

Отчасти винить в блокировке WhatsApp на старых телефонах можно винить их производителей, нежелающих обновлять устаревшие смартфон до более свежих версий Android. В случае покупки аппарат от малоизвестного (читаем – китайского) производителя, вы и вовсе можете не дождаться обновления, довольствуясь установленным еще на заводе «кастрированным» Android с вырезанным Google Play и другими «радостями» недорого устройства.

WhatsApp прекратил поддержку старых ОС: статистика «пострадавших»

Около 0,1% всех устройства на базе Android, заходивших в Google Play, по-прежнему работают на базе Android 2.2. Бюджетных китайских смартфонов и планшетов с отключенным Play Маркет на базе Android 2.2, скорее всего, в мире еще больше. Но даже такое незначительное число пользователей, одна десятая процента, означает порядка 1,5 млн человек, ведь на нашей планете работает около 1,5 млрд. устройства на базе Android.

WhatsApp также прекращает поддержку довольно экзотических для России платформ BlackBerry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 в июне этого года. Ранее компания планировала «отключить» их в конце 2016 года, но затем перенесла блокировку на середину 2017.

Пользователи устаревших версий ОС (iOS 6, Android 2.2, WinPhone 7 и ниже) могут попробовать найти альтернативные мессенджеры для общения, однако таких приложений на всех платформах исчезающе мало.

Telegram, мессенджер от Павла Дурова, к примеру, без громких анонсов отказался работать на Android древнее 4.0 Ice Cream Sandwich. Facebook Messenger также не поддерживает устаревшие ОС.

Skype, принадлежащий Microsoft, нельзя установить на Android старше 4.0.3 и iPhone с iOS 6 и ниже.

Напомним, что WhatsApp в 2017 году перестал работать на:

Android 2.2 Froyo и ниже,

iPhone c iOS 6 и более ранних версиях,

Windows Phone 7

В июне 2017 года WhatsApp прекратит работу на:

BlackBerry 10

Nokia S40

Nokia Symbian S60

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