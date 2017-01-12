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Android Wear 2.0 выйдет в следующем месяце

12 января, 2017
Android Wear 2.0 выйдет в следующем месяце

Вторая версия платформы Google для смарт-часов и другой носимой электроники будет выпущена в феврале 2017 года. Точная дата пока неизвестна, однако Google уведомит разработчиков о релизе за несколько недель до выхода Android Wear 2.0. Разработчикам необходимо обновить свои приложения для обеспечения совместимости с новой версий Wear, иначе продукты будут недоступны в Google Play Маркет.

Обособленная работа приложений – основное нововведение в Android Wear 2.0. Во второй версии платформы приложения смогут работать в автономном режиме, не полагаясь на подключенный смартфон для присоединения к Wi-Fi сетям и установки других приложений. Android Wear 2.0 была анонсирована на конференции Google I/O для разработчиков в мае прошлого года.

Google отложил релиз второй версии Android Wear в сентябре 2017 года, чтобы исправить проблемы, выявленные в ходе работы с превью-версиями платформы для разработчиков. Компания также работает над двумя пока не анонсированными фирменными смарт-часами. Google разрабатывает «умные» часы совместно с неким производителем, сотрудничество с которым уже было ранее.

В декабре прошлого года Google подтвердил, что новые смарт-часы не будут предлагаться под брендом Google или Pixel. Эти флагманские устройства станут первыми после официального выхода Android Wear 2.0. Таким образом, новые смарт-часы от Google будут представлены вслед за релизом второй версии платформы, который состоится в феврале нынешнего года.

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30695.html



Издатель: Procontent.ru , источник: Android Police  
Упоминание компаний: Google,
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