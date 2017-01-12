Самые мощные смартфоны 2016 года по версии AnTuTu: iPhone 7, One Plus 3T, LeEco Le Pro3

«Чистая» мощность смартфонов, вычисленная в ходе тестов AnTuTu, хотя и не может считаться единственным фактором в выборе новенького телефона, но вполне может стать решающим для тех, кто играет в современные 3D-игры и ценит шуструю работу смартфона в сегодняшних довольно «тяжелых» приложениях. В 2016 году производители выпустили множество смартфонов – какие из них стали самыми мощными? Смотрите топ-10 самых мощных смартфонов 2016 по версии бенчмарка AnTuTu.

Рейтинг самых мощных и быстрых смартфонов 2016 года, по уверениям AnTuTu, на этот раз был оптимизирован еще лучше – удалены незаконченные тесты, а также излишне высокие результаты, явные «читы». Также был введен новый фактор при расчете рейтинга – стабильность набранных баллов.

При составлении ТОП-10 самых мощных смартфонов 2016, как поясняет AnTuTu, учитывалось следующее:

Все указанные в рейтинге баллы усредненные, пиковые резульаты выведены из статистики.

Дата сбора статистики: с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Минимум 2000 результатов для каждой модели.

10 самых мощных смартфонов 2016 года

iPhone 7 Plus признан самым быстрым смартфонов прошлого года. «Яблочный» девайс набрал 181 316 баллов. iPhone 7, его младший брат, идет вслед за ним с минимальным отрывом. На третьем месте обосновался OnePlus 3T, смартфон на базе Android, этакий «убийца флагманов», набравший внушительные для недорого смартфона 163 013 баллов. Купить OnePlus 3T на Alixpress сейчас можно за 25-30 тысяч рублей. Цена iPhone 7 Plus в России составляет минимум 65 000 рублей за начальную версию с 32 ГБ встроенной памяти.

Все топ-10 самых мощных смартфонов были выпущены во второй половине 2016 года. За исключением iPhone 7 и 7 Plus, работающих на фирменном «яблочном» процессоре A10, все аппараты в топ-10 построены на базе Snapdragon 821 либо его чуть менее мощной версии Snapdragon 820 (OnePlus 3).

Интересно, что в десятке самых мощных смартфонов 2016 года отсутствуют флагманы Samsung Galaxy S7 и S7 Edge. Также в рейтинг не попал прошлогодний iPhone 6s.

Итак, десятка самых мощных смартфонов 2016:

iPhone 7 Plus. iPhone 7. One Plus 3T. LeEco Le Pro3. Moto Z. OnePlus3. Xiaomi Mi 5s. Asus Zenfone 3. Xiaomi Mi 5s Plus. ZTE Axon 7.

Поскольку в общий рейтинг топ-10 смартфонов 2016 года по набранным баллам в AnTuTu попали устройства как на базе iOS, так и на базе Android, то китайский бенчмарк сделал еще пару отдельных таблиц самыми мощными устройствами на iOS и Android.

10 самых мощных смартфонов и планшетов на iOS в 2016 году

Занявшие второе и четвертое места iPhone 7 Plus и iPhone 7 вышли на рынок в сентябре 2016 года. Обе модели оснащены четырехъядерным процессором A10 с максимальной тактовой частотой 2,4 ГГц. Вперед вырвался только iPad Pro с 13-дюймовым экраном, наиболее мощное на сегодняшний день устройство на базе iOS. Тройка лидеров набрала свыше 170 00 баллов в AnTuTu. Замыкает топ-10 самых мощных iOS-девайсов 2016 года iPhone 6 Plus, модель 2014 года.

Топ-10 самых мощных смартфонов и планшетов 2016 на базе iOS:

iPad Pro 12,9 iPhone 7 Plus iPad Pro 9,7 iPhone 7 iPhone 6s Plus iPhone 6s iPhone SE iPad Air 2 iPad mini 4 iPhone 6 Plus

Топ-10 самых мощных смартфонов 2016 года на базе Android

В стане самых мощных смартфонов 2016 года на Android лидером стал OnePlus 3T, выпущенный в ноябре и набравший 163 578 баллов. Эта модель работает на базе процессора Snapdragon 821 c частотой 2,35 ГГц. За обработку 3D-графики отвечает встроенный ускоритель Adreno 530. Самый мощный Android-смартфон OnePlus 3T предлаагется в двух вариантах: 6ГБ RAM/64ГБ и 6ГБ RAM/128ГБ.

Второе место в топ-10 самых быстрых смартфонов 2016 года занял LeEco Le Pro 3 с 6 ГБ оперативной памяти. Девайсу удалось набрать 158 890 баллов в AnTuTu. Этот смартфон занимал верхнюю строчку рейтинга несколько раз в 2016 году. LeEco Le Pro 3 оснащен процессором Snapdragon 821 2,35 ГГц, видеоакселератором Adreno 530 и 6 ГБ встроенной памяти.

Итак, полный список наиболее мощных смартфонов 2016 года на Android по версии AnTuTu:

One Plus 3T LeEco Le Pro3 Moto Z One Plus 3 Xiaomi Mi 5s Asus Zenfone 3 Xiaomi Mi 5s Plus ZTE Axon 7 Google Plxel Xl Google Plxel

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