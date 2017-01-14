Telegram отказался от поддержки старых версий Android вслед за WhatsApp

В начале года о прекращении работы на устаревших версиях Android, iOS и Windows Phone сообщил WhatsApp, а теперь за ним последовал еще один популярный мессенджер Telegram. Приложение теперь не будет поддерживать ранние версии Android. Об отказе от поддержки устаревших версий других платформ разработчик не сообщает.

Telegram для работы теперь требует Android 4.0 Ice Cream Sandwich или более позднюю версию мобильной операционной системы Google. Пользователи устройств (смартфонов и планшетов) на базе Android 3.0 и ниже теперь не могут общаться с помощью мессенджера Telegram. Объясняется такой шаг тем, что компания желает предоставить пользователям новые функции, которые не поддерживаются в устаревших версиях Android.

Приложение Telegram, являясь мессенджером, не может гарантировать работу нового функционала на устаревших устройствах, поэтому работа сервиса будет заблокирована на Android 3.0 и ниже.

Теперь приложение Telegram поддерживает смартфоны и планшеты с Android 4.0 (ICS) и выше. По данным Google на январь 2017 года, на базе устаревших версий мобильной платформы работает порядка 1% от всех активных устройств на базе Android. Общее число пользователей платформы превышает 1,5 млрд человек. Таким образом, порядка 15 млн пользователей не смогут установить приложение на свой смартфон или планшет.

Читайте также: «Топ-10 самых мощных смартфонов 2016 года».

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30697.html