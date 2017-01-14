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WhatsApp лидер по запретам, Facebook – по арестам

14 января, 2017

Популярные социальные сети и мессенджеры, такие как Facebook, WhatsApp и Twitter, заблокированы во многих странах. В прошлом году приложение WhatsApp несколько раз блокировали в Бразилии. Исследовательская компания Statista на базе данных Freedom House составила любопытный рейтинг приложений для общения по заблокированным странам и арестам.

Мессенджер WhatsApp стал лидером – его работу запретили власти 12 стран. Однако по арестам пальму первенства удерживает Facebook – активность в этой социальной сети привела к аресту 27 человек.

Freedom House поясняет, что приложения заблокированы по двум основным причинам:

  1. Мощное лобби телеком-компаний (к примеру, в Бразилии), не желающих уступать голосовой и SMS-трафик мессенджерам.
  2. Обеспечение национальной безопасности.

Рейтинг приложений по числу арестов и запретов в разных странах

Рейтинг приложений по числу блокировок в разных странах:

  1. WhatsApp – 12
  2. Facebook – 8
  3. Twitter – 7
  4. Skype – 7
  5. Instagram – 7
  6. YouTube – 6
  7. Telegram – 4

«Топ» приложений по количеству арестованных пользователей:

  1. Facebook – 27
  2. YouTube – 12
  3. WhatsApp – 11
  4. Twitter – 9
  5. Instagram – 3
  6. Telegram – 1
  7. Skype – 0

Таким образом, самым «свободным» месенджером можно назвать Telegram. Однако, по популярности от серьезно отстает от Facebook, WhatsApp, YouTube и других приложений в этом необычном рейтинге.

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WhatsApp лидер по запретам, Facebook – по арестам WhatsApp лидер по запретам, Facebook – по арестам
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Издатель: Procontent.ru , источник: Business Insider  
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