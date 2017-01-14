WhatsApp лидер по запретам, Facebook – по арестам

Популярные социальные сети и мессенджеры, такие как Facebook, WhatsApp и Twitter, заблокированы во многих странах. В прошлом году приложение WhatsApp несколько раз блокировали в Бразилии. Исследовательская компания Statista на базе данных Freedom House составила любопытный рейтинг приложений для общения по заблокированным странам и арестам.

Мессенджер WhatsApp стал лидером – его работу запретили власти 12 стран. Однако по арестам пальму первенства удерживает Facebook – активность в этой социальной сети привела к аресту 27 человек.

Freedom House поясняет, что приложения заблокированы по двум основным причинам:

Мощное лобби телеком-компаний (к примеру, в Бразилии), не желающих уступать голосовой и SMS-трафик мессенджерам. Обеспечение национальной безопасности.

Рейтинг приложений по числу блокировок в разных странах:

WhatsApp – 12 Facebook – 8 Twitter – 7 Skype – 7 Instagram – 7 YouTube – 6 Telegram – 4

«Топ» приложений по количеству арестованных пользователей:

Facebook – 27 YouTube – 12 WhatsApp – 11 Twitter – 9 Instagram – 3 Telegram – 1 Skype – 0

Таким образом, самым «свободным» месенджером можно назвать Telegram. Однако, по популярности от серьезно отстает от Facebook, WhatsApp, YouTube и других приложений в этом необычном рейтинге.

Читайте также:

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30698.html