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Винтажная фотобудка в кармане: обзор приложения Pocketbooth для iPhone и Android

18 января, 2017

Фотобудки – популярная забава молодежи, особенно американской, в далекие 50-е годы. Тогда аналоговые фотобудки размещались в парках, на карнавалах, автостанциях и прочих массовых скоплениях людей. Места в будке было достаточно для двоих, так что молодежь парочками втискивалась в фотобудку, строила забавные рожицы и мгновенно получала этакие винтажные сэлфи в виде длинной бумажной фотографии с 4-мя снимками. Реальные фотобудки 50-х давно канули в лету (хотя иногда их можно найти в США), на их смену пришли цифровые аналоги, удобные для быстрой распечатки фото на документых и т.д. Приложение Pocketbooth для Android и iPhone/iPad позволяет превратить в олдскульную фотобудку ваш смартфон или планшет.

Приложение Pocketbooth в точности копирует дух и стиль «тех самых» аналоговых фотобудок из прошлого: олдскульные фотоэффекты, виртуальная полоска из 4-х снимков, стилизованный под ретро интерфейс. На iOS приложение обойдется всего в 15 рублей, а на Android придется выложить целых 60 целковых. Цены действительны на момент публикации обзора приложения Pocketbooth.

Обзор приложения Pocketbooth на iOS/Android: основные функции

Обзор приложения Pocketbooth

После первого запуска приложение попросит у вас разрешение получить данные о местоположение. Не пугайтесь, это стандартный запрос для фото-приложения, которое может вставить GPS-координаты в сделанные снимки. Доступ к информации о вашем местоположении можно всегда отключить в настройках смартфона/планшета (Приватность -> Сервисы геолокации). Впрочем, информация о месте съемке может пригодится, если вы фоткаете с Pocketbooth на отдыхе или в каком-нибудь похоже. Более никаких настроек приложение для работы не требует.

По умолчанию приложение снимает с помощью фронтальной камеры, потому что, как и в реальной фотобудке, с Pocketbooth вы почти наверняка будете делать свои автопортреты либо дурачиться с подругой/другом. Ретро-сэлфи – это стильно. Однако, можно переключить съемку на основную камеру смартфона, жамкнув по иконке переключения между камерами в нижнем левом углу интерфейса приложения.

Обзор фотобудки для Android и iOS

Для съемки ретро-сэлфи с Pocketbooth достаточно навести на себя объектив, скомпоновать кадр по вкусу и нажать на зеленую кнопку «Старт» (Start). После чего четыре раза смартфон пыхнет вспышкой (если есть) и промигает красной точкой на экране. Между снимками проходит ровно 2 секунды, чтобы вы успели сменить выражение лица на еще более прикольное.

После съемки Pocketbooth выдает виртуальную полоску фотобумаги с четырьмя снимками. Если результат не понравился – его можно удалить и сделать новую серию снимков.

Кроме сохранения снимков в приложение, можно отослать фотографии по электронной почте, отправить на печать через AirPrint, опубликовать в Facebook или Twitter, либо сохранить в стандартную фотогалерею на смартфоне.

Pocketbooth, в отличие от других приложений, не сохраняет автоматически сделанные фото. Это удобно, поскольку неудачные снимки не нужно удалять вручную из дефолтного приложения для просмотра фото.

Обзор настроек приложения Pocketbooth

Обзор настроек приложения Pocketbooth

В верхнем правом углу приложения расположился стилизованный значок шестеренки. Тапнем по нему, чтобы открыть настройки Pocketbooth. Можно изменить количество снимков, которые делает приложение – с 4 по умолчанию до 3.

В настройках приложения можно поставить опцию «сохранять снимки в галерею автоматически», а также выбрать один из 5 фотоэффектов: 1975, Antique, B&W (Черно-белый), Color (Цветной) и Sepia (Сепия). Выбранный эффект будет применяться ко всем снимкам приложения, пока вы его не смените в настройках. Можно купить дополнительные эффекты для фото по доллару каждый (десяток штук).

Приложение Pocketbooth: обзор карманной фотобудки

Также в Pocketbooth есть различные рамки для фото, возможность выбрать матовый или глянцевый вариант снимков, автовспышка и т.д.

Итоги обзора приложения Pocketbooth

Хотя Pocketbooth и не заменит реальную фотобудку, это стильное приложение поможет сделать уникальные винтажные сэлфи и фотографии с другом/подругой, которые не стыдно выложить в Facebook, опубликовать ВКонтакте или вовсе распечатать на память. Фотобудка в кармане – приложения на Android и iOS для стильных ретро-селфи.

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Винтажная фотобудка в кармане: обзор приложения Pocketbooth для iPhone и Android Винтажная фотобудка в кармане: обзор приложения Pocketbooth для iPhone и Android Винтажная фотобудка в кармане: обзор приложения Pocketbooth для iPhone и Android Винтажная фотобудка в кармане: обзор приложения Pocketbooth для iPhone и Android Винтажная фотобудка в кармане: обзор приложения Pocketbooth для iPhone и Android
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Издатель: Procontent.ru , источник: MakeUseOf  
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