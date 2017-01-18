Винтажная фотобудка в кармане: обзор приложения Pocketbooth для iPhone и Android

Фотобудки – популярная забава молодежи, особенно американской, в далекие 50-е годы. Тогда аналоговые фотобудки размещались в парках, на карнавалах, автостанциях и прочих массовых скоплениях людей. Места в будке было достаточно для двоих, так что молодежь парочками втискивалась в фотобудку, строила забавные рожицы и мгновенно получала этакие винтажные сэлфи в виде длинной бумажной фотографии с 4-мя снимками. Реальные фотобудки 50-х давно канули в лету (хотя иногда их можно найти в США), на их смену пришли цифровые аналоги, удобные для быстрой распечатки фото на документых и т.д. Приложение Pocketbooth для Android и iPhone/iPad позволяет превратить в олдскульную фотобудку ваш смартфон или планшет.

Приложение Pocketbooth в точности копирует дух и стиль «тех самых» аналоговых фотобудок из прошлого: олдскульные фотоэффекты, виртуальная полоска из 4-х снимков, стилизованный под ретро интерфейс. На iOS приложение обойдется всего в 15 рублей, а на Android придется выложить целых 60 целковых. Цены действительны на момент публикации обзора приложения Pocketbooth.

Обзор приложения Pocketbooth на iOS/Android: основные функции

После первого запуска приложение попросит у вас разрешение получить данные о местоположение. Не пугайтесь, это стандартный запрос для фото-приложения, которое может вставить GPS-координаты в сделанные снимки. Доступ к информации о вашем местоположении можно всегда отключить в настройках смартфона/планшета (Приватность -> Сервисы геолокации). Впрочем, информация о месте съемке может пригодится, если вы фоткаете с Pocketbooth на отдыхе или в каком-нибудь похоже. Более никаких настроек приложение для работы не требует.

По умолчанию приложение снимает с помощью фронтальной камеры, потому что, как и в реальной фотобудке, с Pocketbooth вы почти наверняка будете делать свои автопортреты либо дурачиться с подругой/другом. Ретро-сэлфи – это стильно. Однако, можно переключить съемку на основную камеру смартфона, жамкнув по иконке переключения между камерами в нижнем левом углу интерфейса приложения.

Для съемки ретро-сэлфи с Pocketbooth достаточно навести на себя объектив, скомпоновать кадр по вкусу и нажать на зеленую кнопку «Старт» (Start). После чего четыре раза смартфон пыхнет вспышкой (если есть) и промигает красной точкой на экране. Между снимками проходит ровно 2 секунды, чтобы вы успели сменить выражение лица на еще более прикольное.

После съемки Pocketbooth выдает виртуальную полоску фотобумаги с четырьмя снимками. Если результат не понравился – его можно удалить и сделать новую серию снимков.

Кроме сохранения снимков в приложение, можно отослать фотографии по электронной почте, отправить на печать через AirPrint, опубликовать в Facebook или Twitter, либо сохранить в стандартную фотогалерею на смартфоне.

Pocketbooth, в отличие от других приложений, не сохраняет автоматически сделанные фото. Это удобно, поскольку неудачные снимки не нужно удалять вручную из дефолтного приложения для просмотра фото.

Обзор настроек приложения Pocketbooth

В верхнем правом углу приложения расположился стилизованный значок шестеренки. Тапнем по нему, чтобы открыть настройки Pocketbooth. Можно изменить количество снимков, которые делает приложение – с 4 по умолчанию до 3.

В настройках приложения можно поставить опцию «сохранять снимки в галерею автоматически», а также выбрать один из 5 фотоэффектов: 1975, Antique, B&W (Черно-белый), Color (Цветной) и Sepia (Сепия). Выбранный эффект будет применяться ко всем снимкам приложения, пока вы его не смените в настройках. Можно купить дополнительные эффекты для фото по доллару каждый (десяток штук).

Также в Pocketbooth есть различные рамки для фото, возможность выбрать матовый или глянцевый вариант снимков, автовспышка и т.д.

Итоги обзора приложения Pocketbooth

Хотя Pocketbooth и не заменит реальную фотобудку, это стильное приложение поможет сделать уникальные винтажные сэлфи и фотографии с другом/подругой, которые не стыдно выложить в Facebook, опубликовать ВКонтакте или вовсе распечатать на память. Фотобудка в кармане – приложения на Android и iOS для стильных ретро-селфи.

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