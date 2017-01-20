В приложении YouTube появился мессенджер

YouTube для Android и iOS обзавелся платформой для обмена сообщениями, которая тестировалась с середины 2016 года. Мессенджер в приложении, впрочем, пока доступен только в Канаде. Популярная страна для «мягкого запуска» различных приложений и новых функций в уже существующих. Интересно также, что жители Канады чаще других делятся видео в YouTube.

Мессенджер встроен в приложение YouTube как для Android, так и для iPhone/iPad. Благодаря новой платформе пользователи могут делиться видео и прямо в приложении обсуждать ролики, не выходя за пределы мобильного YouTube. Разумеется, Google хочет, чтобы пользователи как можно больше времени проводили в его приложениях. Мессенджер в YouTube – отличный способ увеличить продолжительность сессий пользователей и удержать их в приложении для обсуждения видео.

Платформа для чатов в YouTube никаких специфических видеофункций не содержит, предлагая удобный способ для обмена и совместного обсуждения видео с друзьями, родственниками, коллегами. Мессенджер в мобильном YouTube предлагает текстовые чаты, смайлы, а также возможность делиться обычными ссылками с других ресурсов и сайтов.

Новый мессенджер в приложении YouTube рано или поздно будет доступен всем пользователям, однако Google точно не сообщает, когда именно. Следите за обновлениями приложения в Google Play и App Store.

Видео мессенджера в приложении YouTube:

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