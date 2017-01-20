Обзор Super Mario Run для iPhone и iPad: возвращение водопроводчика

Игра Super Mario Run для iOS – свежий мегахит App Store от Nintendo, вышедший аккурат к концу прошлого года. Мобильная версия «того самого Марио» - вторая крупная франшиза Nintendo, ставшая официальной мобильной игрой после невероятно успешного Pokemon Go. Если ты фанат Марио, то скорей качай бесплатно Super Mario Run на свой iPhone или iPad из App Store. Для остальных все подробности в обзоре этой игры на iOS.

Наверняка многие из вас потратили сотни часов на пробежки усатого водопроводчика по имени Марио в 90-х годах, когда территорию бывшего СССР захлестнула лихорадка видеоигр. «Денди», Нинтендо, а потом и Game Boy… На всех этих допотопных, по нынешним меркам, приставках в обязательно порядке присутствовал шустрый Super Mario. Разумеется, в виде соответствующего картрдижа с игрой.

Долог был путь Марио на смартфоны и планшеты. Фактически, Nintendo, владелец прав на франшизу, запустила Super Mario Run только в 2017 году, хотя и с некоторыми оговорками. Если вы ожидаете полную копию «того самого» Super Mario Bros., знакомого по «Денди» и приставкам Nintendo, то вас ждет разочарование – на iPhone вышла другая игра. Однако, Super Mario Run – ваш выбор, если вы хотите погонять самого известного водопроводчика по ретро-уровням на своем смартфоне или планшете.

Super Mario Run на iOS: обзор основных особенностей игры

Графика и музыка

Визуально игрушка сохранила ощущение классического тайтла от Nintendo. Трехмерные модели персонажей, включая Mario, Princess Peach, Bowser, Goombas, Koopas и другие элементы уровней выглядит сочно, ярко и узнаваемо. Грибное королевство, а именно в нем разворачиваются приключения водопроводчика, отлично отрисовано, а узнаваемые локации наверняка вызовут светлые ностальгические чувства у всех, кто помнит классическую игру Super Mario Bros. Довольны будут все – как «страрички», так и новое поколение, которое видит Марио впервые.

В целом на Retina экране графика Super Mario Run выглядит отлично, однако есть и некоторые недочеты. К примеру, зеленые листочки на земле выглядят несколько замыленно. Мелочь, конечно, но от такой игры подобных огрехов не ожидаешь. Анимация плавная, на уровне.

Музыка и звуковые эффекты в Super Mario Run соответствуют классическим стандартам, поэтому придраться здесь не к чему.

Геймплей и управление

Super Mario Run на iPhone предлагает два игровых режима: World Tour и Rally. Первый – фактически сюжетная кампания, разворачивающаяся на протяжении шести миров, в каждом из которых по 4 уровня. Сюжет вы наверняка помните – все было радужно в Грибном Королевстве, пока принцесса Персик не было похищена у Марио злобным Баузером.

Задача игрока – помочь Марио пройти все уровни, собрать побольше монеток по дороге (включая розовые и секретные черные), добраться в конце концов до злодея, запрыгать его до смерти и освободить принцессу из заточения.

Режим Rally для участия требует специальных билетов, которые не так сложно достать. В этом режиме вы будете соревноваться с другими игроками, стараясь собрать как можно больше монеток и поразить как можно больше врагов. За происходящим будут внимательно следить Жабы. Чем больше Жаб вы удивите своей игрой, тем больше их к вам присоединится. Жабы нужны для восстановления разрушенного Королевства.

Следует нажать кнопку «Строить» (Build), чтобы купить различные украшения, здания и специальные предметы. Их можно по-разному расставлять, ненужные – удалять и т.д. Этакие мини-симулятор правителя сказочного королевства.

Как сказано выше, классического Марио новая игра от Nintendo предложить не может – персонаж бежит вперед автоматически, игра даже не позволяет ему вернуться слишком далеко назад. Поэтому скорость реакции в Super Mario Run для iOS – это залог успеха. Фактически, нужно только «тапать» вовремя по экрану, чтобы водопроводчик-ветеран вовремя подпрыгивал. Обычный тап – обычный прыжок, длинный позволяет Марио прыгать дальше. В зависимости от окружающих предметов поведение персонажа меняться, поэтому стоит разобраться с его реакциями, чтобы успешно играть. Иногда водопроводчик даже самостоятельно перепрыгивает небольшие препятствия перед ним.

В Super Mario Run на iPhone можно играть одной рукой, однако игрушка не так проста, как может показаться по описанию. Требуется навык управления мобильной реинкарнацией водопроводчика.

Вердикт

Первый недостаток, который следует указать – требование постоянного подключения к Интернету. Поиграть в Super Mario Run без мобильного интернета не получится. Второй – бесплатно можно пройти только первые 3 уровня, за разблокировку остальных придется заплатить через встроенные покупки 750 рублей. Дорого это или нет за игру с «тем самым» Марио – решать вам. Зато, в игре отсутствуют богомерзкие freemium-механики.

В остальном Super Mario Run – отличное возвращение классической игры из 90-х на iPhone и iPad. Яркая и сочная современная графика, стильный аркадный ретро-геймплей с приспособленным под управление одной рукой интерфейсом, ностальгическая музыка… В общем, ждем выхода Super Mario Run на Android в марте!

Скачать бесплатно на iPhone или iPad игру Super Mario Run:

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30701.html