Количество пользователей мессенджера Gem4me превысило 1 миллион

Создатели мессенджера Gem4me празднуют новую победу: количество установок приложения превысило 1 миллион. Основываясь на официальной статистике Google Play, мы видим, что уже более 1 миллиона человек установили Gem4me на свои гаджеты. При этом общее количество установок, с учетом AppStore – более 1 млн. 100 тысяч.

В конце ноября 2016 года количество пользователей Gem4me составляло 500 000. Новый результат говорит о стремительном росте популярности этого мессенджера - менее, чем за 2 месяца, количество установок удвоилось. Такими темпами развития могут похвастаться очень немногие новые мобильные приложения. Современного продвинутого пользователя сейчас очень сложно удивить, но разработчикам мессенджера Gem4me это явно удается.

Разберемся, в чем же причина популярности мобильного приложения Gem4me? Его базовый функционал включает в себя все необходимые элементы и функционал современного мессенджера: индивидуальные и групповые чаты, паблик-чаты, возможность отправки любых файлов, геолокация, стикеры, безопасность общения, голосовые сообщения, голосовая связь. Завершается внедрение голосовой связи для iOS и Web-версии приложения.

Особенно привлекает внимание функционал, который на сегодняшний день является уникальным для мессенджеров: безопасный и быстрый перевод денежных средств по всему миру между пользователями мессенджера (все переводы осуществляются в мессенджере, а процедура занимает несколько секунд), глобальная торговая площадка Маркет-плейс и рекламные платформы для монетизации приложения.

По словам разработчиков Gem4me в настоящее время на финальной стадии находится разработка мультивалютной торговой площадки Маркет-плейс, цель которой - объединить миллионы покупателей и продавцов, сделав процесс покупки и продажи товаров или услуг быстрым и комфортным для всех участников.

Сегодня мессенджером Gem4me могут пользоваться владельцы смартфонов с системой Android и поклонники iPhone с системой iOS. Для того, чтобы попробовать функцию бесплатного перевода денежных средств, необходимо дополнительно установить финансовый плагин Gem4me Finance (Android или iOS).

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30702.html