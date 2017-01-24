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Приложения Android Instant Apps стали доступны для тестирования

24 января, 2017
Приложения Android Instant Apps стали доступны для тестирования

Благодаря новому проекту Google, можно будет пользоваться приложениями, не устанавливая их на смартфон. Android Instant Apps были одной из самых интересных вещей, анонсированных на конференции I/O для разработчиков в прошлом году. Теперь проект впервые выходит за пределы софтверных лабораторий Google. Компания сообщает о запуске ограниченного тестирования Instant Apps, технологии, позволяющей загружать небольшие, но функциональные версии приложений для использования без установки.

К примеру, вы хотите оплатить парковку с помощью смартфона, но специальное приложение на ваш девайс не установлено. Устанавливать вы его не хотите, например, потому, что больше никогда ничего оплачивать с его помощью не планируете. Тут и приходит на помощь технология Android Instant Apps, позволяющая открыть на смартфоне функциональное окно не установленного приложения и совершить некое действие. В нашем случае – оплатить парковку. После этого окошко исчезнет, а о специальном приложении можно просто забыть. Засорять память смартфона для таких случайных использования не нужно.

В тестировании Android Instant Apps приняли участие приложения BuzzFeed, Periscope, Viki и Wish. Google обещает расширить пул партнеров-разработчиков, как только получить больше отзывов реальных пользователей. Instant Apps начинают работать в том случае, если владелец смартфона пытается открыть ссылку на приложение, которое не установлено у него на устройстве.

Разработчикам, желающим использовать технологию, необходимо обновить свои приложения, добавив функционал Instant Apps, а затем создать «модули», способные быстро загружать и работать «на лету». SDK для такого обновления пока не вышел, однако Google предлагает разработчикам заблаговременно подготовить свои приложения, создав их модули и внедрив поддержку навигации с помощью URL-ов.

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Издатель: Procontent.ru , источник: The Verge  
Упоминание компаний: Google,
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