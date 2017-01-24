Обновление iOS 10.2.1: обзор нового апдейта для iPhone и iPad

После почти месяца тестирования, Apple выпустил обновление iOS 10.2.1 для своих мобильных устройств. Апдейт постепенно становится доступен для скачивания и установки на всех совместимых iOS-устройствах. Размер обновления iOS 10.2.1 составляет всего 72,2 мегабайта. Таким же небольшим оказался и список изменений в свежем апдейте.

В iOS 10.2.1 нет никаких новых функций, приложений или изменений для пользователей. Посту установки обновления на ваш iPhone или iPad внешне в привычном интерфейсе смартфона/планшета ничего не изменится. В описании к iOS 10.2.1 Apple сообщает, что «исправлены ошибки и улучшена безопасность вашего iPhone или iPad».

Бета-версия iOS 10.2.1 была доступна тестировщикам в течение некоторого времени и, в отличие от iOS 10.2, в период тестирования никаких заметных изменений выявлено не было. Однако, в iOS 10.3 уже ожидаются занятные нововведения. По слухам, в следующий апдейт будет включен специальные режим «Театр».

Скачать и установить iOS 10.2.1 на iPhone или iPad, тем не менее, стоит как можно скорее. Этот апдейт исправляет серьезную «брешь» в безопасности вашего устройства, благодаря которой злоумышленники могут похитить персональную информацию (в т.ч. финансовую) или вовсе получить удаленный контроль над вашим «яблочным» смартфоном или планшетом.

В iOS 10.2.1 исправлено более 11 уязвимостей, включая брешь в движке браузера Safari, App Store и других iOS-приложений. Также специалисты компании обнаружили и ликвидировали два сценарии, с помощью которых сторонние приложения могли получить контроль над устройством.

Приложения могли выполнить произвольный код с привилегиями ядра. Фактически, сторонние приложения могли выполнить на iPhone любое действие. После установки iOS 10.2.1 эту брешь на своем «яблочном» смартфоне вы закроете. Об уязвимости Apple узнал от высококлассных специалистов по компьютерной безопасности.

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