Запись разговора на Андроид: обзор приложения CV-Record

Как записать обычный телефонный разговоров на Android-смартфоне – этот вопрос вы наверняка хотя бы раз себе задавали. Необходимость может возникнуть совершенно внезапно, а штатных средств для записи звонков Андроид не предлагает. Кроме того, есть еще и популярные мессенджеры типа Viber, Skype, WhatsApp, где можно общаться не только голосом, но и совершать видеозвонки. Приложение CV-Record на Андроид позволяет вести запись как телефонных разговоров, так и аудио/видеовызов в тройке самых популярных мессенджеров. Подробнее о CV-Record – в нашем обзоре этого полезного приложения.

Запись телефонных разговоров на Android-смартфоне может пригодиться в самых разных вполне жизненных ситуациях: обзвон объявлений, переговоры с «забывчивыми» клиентами или заказчиками, практически бесплатный мониторинг разговоров сотрудников для улучшения качества обслуживания, интервью, «протоколирование» поступающих по телефону анонимных угроз и так далее. Увы, но запись звонков в некоторых странах запрещена на законодательном уровне, поэтому штатных инструментов для этого вы у себя в смартфоне не найдете. В нашей стране достаточно оповестить собеседника о ведении записи, и вы будете чисты перед законом. Единственное условие – не следует разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе записи разговора, третьим лицам. Запись может даже служить доказательством в суде, однако есть определенные юридические тонкости. В любом случае, имеет возможность записать звонок на Андроид вам явно не повредит.

Запись телефонных звонков с приложением CV-Record на Android

Приложение CV-Record для записи разговоров на смартфоне не требует каких-то специфических знаний. К примеру, для работы основной массы похожих приложений необходим так называемый «рут», права суперпользователя. Процедура специфическая, требующая знаний и далеко не безопасная для телефона. С приложением CV-Record никакого рута не требуется, а равно и дополнительных настроек. Достаточно установить программу из официального магазина Google Play.

После запуска приложение встретит вас стильным «неоновым» интерфейсом. Приятно, что для такого утилитарного приложения разработчик не поленился сделать действительно красивое и удачное оформление.

Запись звонков с CV-Record по умолчанию ведется в автоматическом режиме. Записанные разговоры в виде файлов сохраняются во встроенную память телефона. Приложение само определяет, когда пошел вызов, и активирует запись. В настройках можно установить отложенный старт – например, чтобы не записывать малоинформативные гудки вызова и приветствия. Допустим, 7 секунд от начала звонка.

Настройки CV-Record позволяют выбрать формат записи (amr, 3gp или wav), а также источник – микрофон, голосовой вызов (voice call) или голосовую связь (voice communication).

Удобная «фишка» приложения – возможность настроить фильтр по контактам в телефонной книге. CV-Record может записывать телефонные разговоры только с определенными вами контактами, игнорируя все остальные.

Записи можно открыть и прослушать прямо в приложении – каждый файл снабжен удобной информационной карточкой с длительностью вызова, именем контакта, временем/датой и т.д. Тут же можно поделиться файлом записанного разговора через стандартный sharing-интерфейс Google.

Записанные звонки приложение CV-Record может хранить как локально, на смартфоне, так и в облачном хранилище – Dropbox и Google Диск. Для этого необходимо разрешить CV-Record доступ к соответствующему «облаку» (делается прямо в приложении).

Пишем голосовые и видео звонки в Skype, Viber и WhatsApp

Возможном записать разговоры в любом из трех популярных мессенджеров – уникальный функционал CV-Record. Причем записать можно не только голосовые, но и видеозвонки! Еще раз оговоримся, что никаких дополнительных настроек смартфона делать не надо.

После запуска мессенджера, будь то WhatsApp, Viber или Skype, над привычным интерфейсом появится плавающее окошко с парой кнопок – включение записи аудио или видео. Если окошко мешает, и записывать разговор вы не собираетесь, просто подцепите его и бросьте в появившуюся внизу корзину.

Записывать звонки и видео в мессенджерах с приложением CV-Record так же просто, как и обычные телефонные разговоры. Файлы можно сохранять как на смартфон, так и в облако, делиться ими и т.д.

Стоит отметить, что запись видеозвонков доступна только на смартфонах с Android 5.0 или выше.

Преимущества приложения CV-Record можно свести вот в такой список:

Запись телефонных разговоров без рута.

Простая установка приложения из Google Play.

Не требуются специфические настройки.

Запись звонков в Skype, Viber, WhatsApp.

Поддержка записи видеозвонков в мессенджерах.

Хранение записанных разговоров в «облаке».

Фильтр контактов.

Возможность автоматической и отложенной записи разговоров.

Видео приложения CV-Record для записи телефонных разговоров:

Вердикт

Запись телефонных звонков на Android с приложением CV-Record не составит никакого труда даже у неискушенного пользователя. Никаких специальных настроек не требуется – просто скачиваем приложение, и оно уже работает. Стильный интерфейс, возможность записывать VoIP-звонки, хранение в облаке, гибкие настройки, поддержка записи видеовызвов (уникальная функция!) – все это CV-Record. Настоятельно рекомендуем всем, кто хотя бы раз сталкивался с необходимостью записи телефонных разговоров на смартфоне.

Сайт приложения CV-Record - http://cv-record.com/.

Скачать бесплатно на Android приложение CV-Record для записи голосовых звонков и видеовызовов:

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