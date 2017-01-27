Обзор игры Moomin Quest для Android и iOS: волшебное приключение для детей и взрослых

В бурном потоке похожих друг на друга игр на iPhone и Android нет-нет, да и блеснет своими гранями волшебный самородок со сказочной атмосферой, выдающейся из общего ряда довольно-таки однообразных тайтлов. Подобные игры (а их, увы, немного) дарят уникальное ощущение путешествия в по-настоящему другой мир, и дело тут не столько в графике или литературной основе. Игра Moomin Quest для iOS и Android как раз из таких. Добро пожаловать в добрый сказочный мир Муми-троллей!

Moomin Quest – симпатичная аркада со знакомыми персонажами из детских книжек Туве Янссон про Муми-троллей, этих милых бегемотоподобных созданий, далеких потомков скандинавских троллей. В игрушке используется точно такой же графический стиль, что и в книгах, так что Moomin Quest вернет вас в детский мир сказок со знакомыми персонажами.

Графика и музыка

Художники Moomin Quest постарались на славу! Как известно, госпожа Янссон рисовала своих персонажей сама, поэтому в мультиках и книжках используются узнаваемые образы. В игре удалось сохранить этот сказочный стиль, причем не только в персонажах, но и в локациях, различных объектах и общей волшебной атмосфере.

Муми-тролль, Малышка Мю, Снусмумрик, Снифф – все они нарисованы с любовью и почтением к книгам Туве Янссон. Мир, по которому вы будете путешествовать вместе с Муми-троллями, также нарисован мастерски и с вниманием к деталям. Вам предстоит пересечь живописную осеннюю долину Муми, пройти волшебный лес хатифнаттов, покорить пугающие Одинокие горы.

Приключение в мире Муми-троллей было бы неполным без приятной музыки, которая звучит на заднем фоне. В Moomin Quest несколько мелодий, отлично дополняющих атмосферу сказочной страны, населенной забавными персонажами из книг Туве Янссон.

Геймплей и сюжет

В долине Муми-троллей случилось невероятное – куда-то пропала… зима. С деревьев продолжают опадать листья, лужи ночью затягивает тонкая корочка льда, но настоящая зима с ее метелями, снегом и морозами все никак не приходит. Вместе с отважным Муми-троллем и другими персонажами вам и предстоит выяснить, что же случилось с зимой в долине Муми-троллей.

Путешествуя от уровня к уровню по красочно нарисованной карте волшебного мира, вы будете играть в увлекательную аркаду, правила которой достаточно просты даже для детей, но на высоких уровнях требуют мастерства, концентрации, ловкости и внимательности. Переход с одного уровня на другой сопровождается повествованием и встречами с разными персонажами из мира Муми-троллей.

В Moomin Quest вы будете разбивать плитки разных типов. Они появляются где-то вверху экрана и стремятся упасть вниз. Ваша задача – разбить их, пока они не достигли низа. Для прохождения уровня достаточно набить плиток на одну звездочку (поглядывайте на бегущего в верхней части экрана Муми-тролля), однако лучше постараться заработать все три!

Плитки падают вниз по четырем «дорожкам», поэтому уничтожать их удобно сразу двумя пальцами (на смартфоне). Поначалу никаких сложностей у вас не возникнет – темп игры невысокий, а плитки одинаковые.

Постепенно в Moomin Quest будут появляться особые плитки. К примеру, длинные ледяные глыбы не поддаются обычному «тапу», придется жать на них дольше. Треснутые рассыпаются только после двух касаний, а еще есть невидимые плитки, плитки-ловушки (попадание в ловушку ускоряет темп игры), препятствия в виде веток и камней, лавовые плитки и прочие опасности в длинном сказочном приключении вместе с Муми-троллями и их друзьями.

На уровнях также встречаются «бустеры» - к примеру, песочные часы, ненадолго замедляющие время. Также пролетают ракушки – за них можно купить нового персонажа вместо Муми-тролля, доступного по умолчанию. Персонажи продаются и за реальные деньги через встроенные покупки. Также за деньги можно удалить рекламу, которая иногда демонстрируется между уровнями.

В целом Moomin Quest не очень сложная игра, которая подойдет и детям. Для самых маленьких имеется специальная детская версия – Moomin Quest Kids.

Вердикт

Волшебный мир Муми-троллей, очаровательная графика, приятная музыка, интересная история и увлекательные аркады наверняка понравятся не только детям, но и взрослым, которые хотели бы отвлечься от повседневности и окунуться вместе со своими детьми (или в одиночку) в красочную детскую сказку. Рекомендуем без колебаний!

Страница игра Moomin Quest на сайте разработчика Odd Comet Games.

Скачать бесплатно игру Moomin Quest на Android, iPhone или iPad:

Скачать бесплатно детскую версию игры Moomin Quest на Android, iPhone или iPad:

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