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Игра Myst на Android: легендарный квест добрался до смартфонов

28 января, 2017

Если вы интересовались миром компьютерных игра в начале 90-х, то наверняка помните игру Myst, вышедшую в 1993 году. Квест Myst поразил игроков своими необычными и атмосферными головоломками и великолепной (по тем временам) графикой. Сиквел под названием Riven вышел через 4 года и занял целых пять CD-дисков. Теперь классический Myst доступен на Android в Google Play. Myst для iPhone и iPad, как обещают разработчики, будет выпущен в ближайшее время, равно как и продолжение Riven.

Myst вышел на Android благодаря партнерству Cyan, студии, которая создала оригинальную игру, и канадского мобильного разработчика Noodlecake, известного по Super Stickman Golf и другим тайтлам.

Игра на Android официально называется realMyst (возможно, чтобы подчеркнуть, что это мобильная версия оригинального квеста). Разработчик включил в нее не только оригинальную серию Age из Myst, но и Rime Age, которая вышла после как дополнение.

Легендарная игра Myst на Андроид

Мобильный Myst на Андроид поддерживает игровые Bluetooth-контроллеры и работает с Nvidia Shield для игры на большом экране. realMyst полностью адаптирован под сенсорные экраны и может похвастаться встроенными интерактивными гидами. В игре также имеются удобные сохранения и загрузки, благосклонно принятые игроками в PC-оригинал. Встроенная система подсказок, похоже, призвана заменить пухлый том, который прилагался к оригинальному Myst. В этом квесте имеются довольно сложные головоломки.

Классический квест Myst на Android

Легендарный квест Myst на Андроид предлагает:

  • Все оригинальные головоломки и приключения из Myst Ages плюс Rime Age.
  • Полностью перенесенные на мобильный геймплей и интерактивность оригинала.
  • Динамическое окружение – раскачивающиеся на ветру деревья, проливные дожди, волны на воде.
  • Завораживающий оригинальный саундтрек Myst и динамические 3D звуковые эффекты.
  • Простое управление – нажимаем и держим, чтобы двигаться; свайп для поворота.
  • Дополнительные возможности персонажа – бег, инверсия обзора и т.д.
  • «Интерактивные инструкции» демонстрирующие, как взаимодействовать с объектами.
  • Закладки для удобного сохранения и загрузки прогресса в игре.
  • Подсказки для решения самых сложных головоломок.

Myst на Андроид разработчики оценивают в 400 рублей, размер игрушки – более 700 мегабайт, имейте в виду.

Скачать на Андроид квест Myst

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Игра Myst на Android: легендарный квест добрался до смартфонов Игра Myst на Android: легендарный квест добрался до смартфонов Игра Myst на Android: легендарный квест добрался до смартфонов
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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