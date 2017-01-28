Игра Myst на Android: легендарный квест добрался до смартфонов

Если вы интересовались миром компьютерных игра в начале 90-х, то наверняка помните игру Myst, вышедшую в 1993 году. Квест Myst поразил игроков своими необычными и атмосферными головоломками и великолепной (по тем временам) графикой. Сиквел под названием Riven вышел через 4 года и занял целых пять CD-дисков. Теперь классический Myst доступен на Android в Google Play. Myst для iPhone и iPad, как обещают разработчики, будет выпущен в ближайшее время, равно как и продолжение Riven.

Myst вышел на Android благодаря партнерству Cyan, студии, которая создала оригинальную игру, и канадского мобильного разработчика Noodlecake, известного по Super Stickman Golf и другим тайтлам.

Игра на Android официально называется realMyst (возможно, чтобы подчеркнуть, что это мобильная версия оригинального квеста). Разработчик включил в нее не только оригинальную серию Age из Myst, но и Rime Age, которая вышла после как дополнение.

Мобильный Myst на Андроид поддерживает игровые Bluetooth-контроллеры и работает с Nvidia Shield для игры на большом экране. realMyst полностью адаптирован под сенсорные экраны и может похвастаться встроенными интерактивными гидами. В игре также имеются удобные сохранения и загрузки, благосклонно принятые игроками в PC-оригинал. Встроенная система подсказок, похоже, призвана заменить пухлый том, который прилагался к оригинальному Myst. В этом квесте имеются довольно сложные головоломки.

Легендарный квест Myst на Андроид предлагает:

Все оригинальные головоломки и приключения из Myst Ages плюс Rime Age.

Полностью перенесенные на мобильный геймплей и интерактивность оригинала.

Динамическое окружение – раскачивающиеся на ветру деревья, проливные дожди, волны на воде.

Завораживающий оригинальный саундтрек Myst и динамические 3D звуковые эффекты.

Простое управление – нажимаем и держим, чтобы двигаться; свайп для поворота.

Дополнительные возможности персонажа – бег, инверсия обзора и т.д.

«Интерактивные инструкции» демонстрирующие, как взаимодействовать с объектами.

Закладки для удобного сохранения и загрузки прогресса в игре.

Подсказки для решения самых сложных головоломок.

Myst на Андроид разработчики оценивают в 400 рублей, размер игрушки – более 700 мегабайт, имейте в виду.

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