Игра Myst на Android: легендарный квест добрался до смартфонов

Если вы интересовались миром компьютерных игра в начале 90-х, то наверняка помните игру Myst, вышедшую в 1993 году. Квест Myst поразил игроков своими необычными и атмосферными головоломками и великолепной (по тем временам) графикой. Сиквел под названием Riven вышел через 4 года и занял целых пять CD-дисков. Теперь классический Myst доступен на Android в Google Play. Myst для iPhone и iPad, как обещают разработчики, будет выпущен в ближайшее время, равно как и продолжение Riven.
Myst вышел на Android благодаря партнерству Cyan, студии, которая создала оригинальную игру, и канадского мобильного разработчика Noodlecake, известного по Super Stickman Golf и другим тайтлам.
Игра на Android официально называется realMyst (возможно, чтобы подчеркнуть, что это мобильная версия оригинального квеста). Разработчик включил в нее не только оригинальную серию Age из Myst, но и Rime Age, которая вышла после как дополнение.
Мобильный Myst на Андроид поддерживает игровые Bluetooth-контроллеры и работает с Nvidia Shield для игры на большом экране. realMyst полностью адаптирован под сенсорные экраны и может похвастаться встроенными интерактивными гидами. В игре также имеются удобные сохранения и загрузки, благосклонно принятые игроками в PC-оригинал. Встроенная система подсказок, похоже, призвана заменить пухлый том, который прилагался к оригинальному Myst. В этом квесте имеются довольно сложные головоломки.
Myst на Андроид разработчики оценивают в 400 рублей, размер игрушки – более 700 мегабайт, имейте в виду..
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