Обучающее приложение на Андроид «Как устроен компьютер»

Настольный компьютер или ноутбук есть сейчас почти у каждого дома или хотя бы на работе. Приложение с говорящим названием «Как устроен компьютер» для Android поможет узнать, что спрятано внутри этого устройства. Знание основных компонентов ПК, их характеристик и параметров поможет не только выбрать подходящий именно вам компьютер, но и провести несложный ремонт внезапно сломавшегося домашнего «компа» или даже замахнуться на создание собственного мультимедийного сервера из доступных в магазине компонентов.

Приложение «Как устроен компьютер» доступно в официальном магазине Google Play бесплатно, поддерживает практические все современные версии Android – от 3.0 и выше. Установка приложение не займет много времени, поскольку оно «весит» считанные мегабайты.

В приложении вас ждет своего рода «курс молодого бойца» по устройству компьютера – вы узнаете, что такое материнская плата, зачем нужен жесткий диск, для чего предназначен накопитель на оптических дисках и многое другое. Ликбез по основным компонентам PC можно продолжить, углубившись в тонкости. К примеру, благодаря приложению вы узнаете, что на материнской плате есть «северный» и «южный» мосты, разберетесь с множителями памяти и напряжением, узнаете азы «разгона» компьютеров и научитесь выбирать видеокарты для игр по их основным параметрам.

Приложение «Как устроен компьютер» покажет и расскажет о таких компонентах, как:

Материнская плата.

Винчестер.

Накопитель на оптических дисках.

Порты.

Процессор.

Память.

Звуковая, сетевая и видео карты.

Монитор.

В приложении собрана любопытная информация о таких устройствах, как суперкомпьютеры, промышленные компьютеры, специализированные ПК и так далее. Также вы узнаете интересные факты о такой периферии, как мышь, клавиатура, модем, микрофон, сканнер и прочих полезных аксессуарах для компьютера.

Скачайте бесплатно приложение «Как устроен компьютер» на свой смартфон или планшет на базе Android, и узнайте всю правду о гигагерцах, гигабайтах и гигабитах!

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