Приложение Карты Google поможет припарковаться

Новая функция в фирменном навигационном приложении Google подскажет, где есть свободное место для парковки автомобиля. Другими словами, «Карты» покажут, насколько сложно припарковаться в месте назначения. Компания поясняет, что использует «данные за длительный период времени» для вычисления показателя сложности парковки. В зависимости от парковочной ситуации в точке прибытия, приложение ставит маркер «Легко», «Средне» и «Парковка ограничена».

Информация о загруженности парковочного пространства в «Картах Google» была замечена ранее в январе пользователями бета-версии приложения.

Новая функция в «Картах Google» - еще один пример использования компанией огромной пользовательской базы приложения и данных, собранных с его помощью, для создания новых функций, которые сообщает пользователям о том, что их ждет в пункте назначения.

К примеру, Google использует анонимно собранные геолокационные данные и поисковые запросы в Popular Times, запущенном в ноябре инструменте, позволяющем узнать наиболее загруженные часы различных заведений. Функционал, появившийся в поиске и картах, теперь работает в режиме реального времени.

Информация о загруженности парковок в «Картах Google», похоже, пока не учитывает текущей ситуации, опираясь на «собранные ранее данные».

Чтобы получить информацию в приложении, необходимо сперва выбрать пункт назначения. Иконка со сложностью парковки появится в нижнем углу экрана навигации по маршруту. Новая функция «Карт Google» окажется полезной прежде всего жителям больших городов. Пока она запущена в 25 крупнейших городах США, включая Сиэтл, Майами, Атланту, Бостон, Феникс и другие.

Информация о загруженности парковок пока доступна только в приложении для Android. Как и прочие новшества «Карт Google», до iPhone и iPad функционал дойдет позднее, после активного тестирования и сбора отзывов.

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