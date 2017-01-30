Из App Store начали пропадать приложения от иранских разработчиков

Apple, по сообщениям, поступающим из Ирана, начал удалять из App Store приложения, созданные компаниями и независимыми разработчиками из этой страны. Ранее калифорнийская компания открыла для иранцев App Store в ограниченном режиме в сентябре 2016 года и постепенно убирала некоторые ограничения. Как пишет Techrasa, один из заслуживающих доверия новостных сайтов, приложение сервиса электронной коммерции Digikala было удалено из App Store пару дней назад. Сервисом Digikala пользуется несколько миллионов человек.

Хотя официально App Store не доступен на территории Ирана, многие компании зарегистрировали свои приложения за пределами страны, чтобы попасть в магазин приложений для iOS.

Digikala использует платежную систему Shaparak, которая полностью изолирована он международных сервисов, так что, теоретически, не входит в противоречие с соглашением Apple для использования App Store.

В Иране также у нескольких банков есть приложения для iOS, которые загружаются на смартфоны в обход App Store.

Иранцев можно назвать настоящими «гаджетоманами» - в стране порядка 40 млн смартфонов, из них около 6 млн iPhone. В Иране проживает около 82 млн жителей, средний возраст – младше 30 лет. Ежемесячно в страну провозится порядка 100 000 iPhone контрабандой. Разумеется, существует и рынок сервисов/аксессуаров для иранских iPhone. Достаточно перспективный рынок для Apple.

Однако, санкции, наложенные на Иран министерством финансов США, блокируют работы американских компаний на этом рынке. По данным Techrasa, Apple разослал иранским разработчика письмо следующего содержания:

«К сожалению, на территории Ирана App Store не работает. Кроме того, приложения, совершающие транзакции для иранских компаний или организаций не соответствуют принятому положению о санкциях 31CFR часть 560 в случае попадания в App Store. Поэтому мы не можем пока принять ваши приложения к размещению. Мы предлагаем вам дождаться отмены санкций, после чего заново подать заявку на размещение приложений в App Store».

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