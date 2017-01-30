Создатель Flappy Bird вернулся с новой игрой для Android

Игра Flappy Bird была вирусным феноменом, увлекшим миллионы людей своим простым, но в то же время невероятно сложным геймплеем. Создал Flappy Bird в разработчик-одиночка из Вьетнама, заработавший сотни тысяч долларов на одном-единственном баннере в игре. В 2013 году десятки миллионов игроков лихорадочно тапали по экранам, пытаясь провести постоянно падающую птичку хотя бы еще через одни ворота.

Эстетика игры очевидно была позаимствована у Марио, который недавно официально добрался до смартфонов с игрой Super Mario Run на iPhone. Возможно, разработчики Nintendo вдохновлялись в том числе и игрой Flappy Bird, когда переносили самого известного в мире водопроводчика на сенсорные экраны.

Создатель Flappy Bird, Донг Нгуен, на этой неделе вернулся с новой игрой на Android под названием Ninja Spinki. В игрушке используются наиболее популярные элементы Flappy Bird для чуть более сложного, но все такого же зубодробильного геймплея.

В Ninja Spinki вас ждет ушастый ниндзя, который под вашим управлением будет уклоняться от фруктов и кошек с гигантской головой (намек на Fruit Ninja и Neko Atsume). Как известно, кошки-макроцефалы и фрукты – злейшие враги всех ниндзей. В Ninja Spinki шесть разны мини-игр с различной механикой и соперниками. Два основных компонента, за которые мы любим Flappy Bird, остались прежними – простое управление и игровой процесс адской сложности.

Начинается Ninja Spinki довольно просто, однако геймплей быстро добирается до головокружительной сложности. Пара режимов позволяет выбрать между бесконечной игрой и прохождением уровней. В каждой игре пять уровней, которые открываются последовательно, если вам удалось избежать всех препятствий до тех пор, пока не вышло время.

Как и Flappy Bird, игру Ninja Spinki можно скачать бесплатно на смартфон или планшет. Расплачиваться приходится обязательными просмотрами видеорекламы, что делает фирменный геймплей от мистера Нгуена еще более сложным.

Скачать бесплатно на Андроид новую игру Ninja Spinki от создателя Flappy Bird:

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