Мобильный Контент
iosAndroidWindows PhoneTizenBlackberry
— Приложения и игры Android, iPhone, iPad. Аналитика. Реклама.

Создатель Flappy Bird вернулся с новой игрой для Android

30 января, 2017

Игра Flappy Bird была вирусным феноменом, увлекшим миллионы людей своим простым, но в то же время невероятно сложным геймплеем. Создал Flappy Bird в разработчик-одиночка из Вьетнама, заработавший сотни тысяч долларов на одном-единственном баннере в игре. В 2013 году десятки миллионов игроков лихорадочно тапали по экранам, пытаясь провести постоянно падающую птичку хотя бы еще через одни ворота.

Эстетика игры очевидно была позаимствована у Марио, который недавно официально добрался до смартфонов с игрой Super Mario Run на iPhone. Возможно, разработчики Nintendo вдохновлялись в том числе и игрой Flappy Bird, когда переносили самого известного в мире водопроводчика на сенсорные экраны.

Создатель Flappy Bird, Донг Нгуен, на этой неделе вернулся с новой игрой на Android под названием Ninja Spinki. В игрушке используются наиболее популярные элементы Flappy Bird для чуть более сложного, но все такого же зубодробильного геймплея.

В Ninja Spinki вас ждет ушастый ниндзя, который под вашим управлением будет уклоняться от фруктов и кошек с гигантской головой (намек на Fruit Ninja и Neko Atsume). Как известно, кошки-макроцефалы и фрукты – злейшие враги всех ниндзей. В Ninja Spinki шесть разны мини-игр с различной механикой и соперниками. Два основных компонента, за которые мы любим Flappy Bird, остались прежними – простое управление и игровой процесс адской сложности.

Игра Ninja Spinki на Андроид от создателя Flappy Bird Новая игра по типу Flappy Bird

Начинается Ninja Spinki довольно просто, однако геймплей быстро добирается до головокружительной сложности. Пара режимов позволяет выбрать между бесконечной игрой и прохождением уровней. В каждой игре пять уровней, которые открываются последовательно, если вам удалось избежать всех препятствий до тех пор, пока не вышло время.

Как и Flappy Bird, игру Ninja Spinki можно скачать бесплатно на смартфон или планшет. Расплачиваться приходится обязательными просмотрами видеорекламы, что делает фирменный геймплей от мистера Нгуена еще более сложным.

Скачать бесплатно на Андроид новую игру Ninja Spinki от создателя Flappy Bird:

Скачать на Андроид бесплатно игру Ninja Spinki

.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30711.html

Фотографии статьи:
Создатель Flappy Bird вернулся с новой игрой для Android Создатель Flappy Bird вернулся с новой игрой для Android Создатель Flappy Bird вернулся с новой игрой для Android Создатель Flappy Bird вернулся с новой игрой для Android Создатель Flappy Bird вернулся с новой игрой для Android
Все фото →


Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
RSS-подписка на новости рубрики


Главные новости:

Обзор игры Moomin Quest для Android и iOS: волшебное приключение для детей и взрослых Обзор игры Moomin Quest для Android и iOS: волшебное приключение для детей и взрослых
Запись разговора на Андроид: обзор приложения CV-Record Запись разговора на Андроид: обзор приложения CV-Record
WhatsApp перестал работать на старых iPhone, Android и Windows Phone WhatsApp перестал работать на старых iPhone, Android и Windows Phone
Defense Zone 3: обзор роскошной «защиты башни» для Android и iOS Defense Zone 3: обзор роскошной «защиты башни» для Android и iOS
Обзор стратегии War Commander: Rogue Assault для Android и iOS – почти классическая RTS Обзор стратегии War Commander: Rogue Assault для Android и iOS – почти классическая RTS
Андрей Панов назначен на пост генерального директора LTG Андрей Панов назначен на пост генерального директора LTG
В Иннополисе будут разрабатывать платформы для мобильной коммерции В Иннополисе будут разрабатывать платформы для мобильной коммерции
Андроид приложение Новогодние открытки 2017 от Davno.ru Андроид приложение Новогодние открытки 2017 от Davno.ru



+ Добавить обзор

Наши спонсоры:





Актуальные темы:

Обзор игры Moomin Quest для Android и iOS: волшебное приключение для детей и взрослых Обзор игры Moomin Quest для Android и iOS: волшебное приключение для детей и взрослых
Defense Zone 3: обзор роскошной «защиты башни» для Android и iOS Defense Zone 3: обзор роскошной «защиты башни» для Android и iOS
Обзор стратегии War Commander: Rogue Assault для Android и iOS – почти классическая RTS Обзор стратегии War Commander: Rogue Assault для Android и iOS – почти классическая RTS
В Иннополисе будут разрабатывать платформы для мобильной коммерции В Иннополисе будут разрабатывать платформы для мобильной коммерции
Андроид приложение Новогодние открытки 2017 от Davno.ru Андроид приложение Новогодние открытки 2017 от Davno.ru
Обзор SuperSale: приложение скидок от магазинов и брендов на Android и iOS Обзор SuperSale: приложение скидок от магазинов и брендов на Android и iOS
Двусторонний Маджонг Рим на Android – Играем бесплатно в маджонг! Двусторонний Маджонг Рим на Android – Играем бесплатно в маджонг!



Популярные бесплатные игры:

Как достать соседа
Как достать соседа
Сокровища Монтесумы 4
Сокровища Монтесумы 3
Морской бой
Морской бой - подводная война
Волшебные пузыри
Волшебные пузыри
Супер Корова
Супер Корова
Веселая ферма 4
Веселая ферма 4
Поле чудес
Поле чудес
Армада танков
Армада танков
Алиен шутер - начало вторжения
Алиен шутер - начало вторжения