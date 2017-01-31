WhatsApp покажет, где находятся ваши друзья

Популярное приложение-мессенджер обзаведется новым интересным функционалом, недавно замеченным в бета-версии WhatsApp на Android и iPhone. Одной из новых функций оказалась возможность отслеживания местоположения собеседников в мессенджере в режиме реального времени. Live Location в WhatsApp будет отображать ваше текущее местоположение всем, с кем у вас открыты чаты.

Отслеживание местоположения в WhatsApp было обнаружено пользователем Twitter с ником WABetaInfo, хотя пока неясно, где именно будет указываться эта информация. Функция Live Location Tracking (мониторинг местоположение в режиме реального времени) была замечена в WhatsApp для Android версии 2.16.399 и iOS версии 2.17.3.28.

Очевидно, что подобный функционал вызовет вопросы о сохранности личных данных. В целях безопасности, функция отслеживания местоположение пользователя мессенджера по умолчанию отключена, для ее работы необходимо зайти в настройки и включить ее вручную.

Пользователи, не желающие постоянно делиться своим текущим местоположением в WhatsApp (подозреваем, что это подавляющее большинство), смогут активировать функцию на ограниченное время – одна, две или пять минут.

Live Location – не единственная новая функция, обнаруженная в бета-версиях приложения WhatsApp. Вероятно, в мессенджере появится возможность редактировать уже отосланные сообщения или вовсе отзывать их в том случае, если вы пожалели, что вовсе отправили послание.

Отредактировать или удалить отосланное сообщение в WhatsApp, впрочем, можно будет только в том случае, если оно еще не было прочитано получателем. Так что даже с новым функционалом придется сначала думать, а уже потом писать, по крайней мере, пока WhatsApp не разработает функцию стирания памяти у пользователя.

Поскольку новый функционал отслеживания местоположения и редактирования/удаления посланных сообщений замечен в бета-версиях WhatsApp, точная дата их появления в мессенджере неизвестна. Также нельзя исключать, что в финальный релиз приложения они войдет в измененном виде.

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