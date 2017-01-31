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Обзор головоломки на Андроид «Poclick: Падающие блоки»

31 января, 2017

Poclick: падающие блоки на Андроид - это игра три-в-ряд, но со своим уникальным геймплеем. Как и в играх match3 игроку необходимо будет собирать в один ряд блоки, имеющие одинаковый цвет. Последовательности более трех сгорают. Задачей игрока является набор максимального количества очков. Poclick отличается прежде всего своим управлением. Не нужно кликать по блокам, а нужно изменять притяжение блоков к сторонам поля. Осуществляя управление притяжением, мы получаем новые последовательности. Блоки появляются с краев поля. Чем больше будет набрано очков, тем более сложным будет уровень игры. На усложненных уровнях появляется все больше блоков, они имеют большее разнообразие цветов.

Если игрок удалит последовательности от четырех и более, то он сможет получить бонусы: удаление ряда, бомбу, удаление строки или удаление цвета. В этой игре для достижения результата очень важно выработать правильную стратегию: когда лучше применить бонус, сейчас или подождать, очистить поле или накопить блоки для получения бонуса? Игра Poclick: падающие блоки очень увлекательная и в то же время простая. Она позволяет развивать внимание и весело проводить время.

Головоломка на Андроид Poclick: Падающие блоки Затягивающая головоломка на Андроид

Poclick: падающие блоки прекрасно подходит для тех, кто любит яркие развлечения с большим разнообразием цветовлюбит играть в игры типа match-3 и 2048. В ней нет определенного сюжета, она представляет собой простую головоломку. Так что игроку не придется тратить много времени на изучение лишней информации. Можно будет сразу же приступить к игре. Задачей игрока будет управление притяжением блоков к сторонам поля, чем большее количество цветных блоков сумеет удалить игрок, тем больше очков он получит. Ни в коем случае нельзя будет допускать заполнения игрового поля полностью. Если это случится, игра будет прекращена. Вы можете поделиться своим результатом со своими друзьями и сравнить его с результатом игроков по всему миру! Для особо увлеченных игроков существует система достижений, открывая которые можно получить дополнительные XP!

Бесплатная казуальная головоломка Poclick: Падающие блоки для смартфонов Увлекательная головоломка Poclick: Падающие блоки на Андроид

Poclick - простая и понятная в управлении игра. В нее сможет играть как взрослый, так и ребенок. Если вам нечем заняться или вы ищете, чем же скоротать время, открывайте игру "Poclick: падающие блоки". С ней время пролетит незаметно. Эта игра является не только очень увлекательной, но и развивающей. Несмотря на все ее простоту потребуется некоторое количество времени, чтобы стать настоящим асом. Яркая и интересная графика игры поднимет настроение любому!

Скачать на Андроид бесплатно головоломку Poclick: Падающие блоки

Скачать бесплатно на Андроид головоломку Poclick: Падающие блоки

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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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