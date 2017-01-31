Дональд Трамп не отдал любимый Android без боя

Президент США Трамп отказался расставаться со своим старым, незащищенным смартфонов на базе Android, сообщает издание NY Times. По статусу ему положен надежно защищенный аппарат для важных государственных переговоров. Господин Трамп, как сообщается, использует смартфон на базе Android для публикации твитов в своем личном Twitter-аккаунте @realDonaldTrump и звонков, несмотря на возражения советников.

Впрочем, недавно Трампу все-таки пришлось отказаться от любимого Android-смартфона, которым он пользовался давным-давно, в пользу «защищенного и зашифрованного устройства», одобренного контрразведкой. Отказаться от личного смартфона Трампа убедили советники. Как сообщается, нынешний президент США пользовался одной из моделей Samsung Galaxy.

В ноябре Дональд Трамп был недоволен, по сообщению New York Times, тем, что он не сможет оставить себе любимый смартфон на Android после переезда в Белый Дом. Газета назвала Трампа «невероятно доступным» - он часто звонил и отвечал на звонки с незнакомых номеров.

«Иностранные лидеры и дипломаты воспользовались доступностью Трампа после выборов», - пишет AP, - «Некоторые названивали ему в надежде получить место в президентском офисе. Премьер-министр Австралии, к примеру, получил номер телефона Трампа от гольфиста Грега Нормана».

Дональд Трамп разговаривает по своему личному Samsung Galaxy на Android (фото – ZDNet).

Трамп не единственный президент США, отказывавшийся менять свой привычный мобильник. Барак Обама, первый «президент США с сотовым», до конца боролся за право пользоваться смартфоном Blackberry от одноименной канадской компании в офисе. Однако обеспокоенность службой безопасности возможными кибератаками, в особенности со стороны других государств, вынудила отключить на смартфоне множество функция голосовых звонков и интернет-сервисов. Ограниченный круг лиц мог похвастаться телефонным номером или адресом электронной почты президента США.

Обама в начале второго срока перешел на iPhone, что позволило ему переписываться по электронной почте с ограниченным кругом людей, посещать веб-сайты и читать новости. Барак, впрочем, не мог с помощью «президентского» iPhone делать фотографии, слушать музыку или посылать SMS-ки. Официальные лица, как правило, связывались с Бараком Обамой через коммутатор в Белом Доме.

Для твитов Обама использовал отдельный смартфон, однако самостоятельно Барак редко публиковал записи в Twitter, да и то обязательно посовещавшись с советниками.

Трамп, напротив, единовластно и практически полностью контролировал собственный аккаунт в Twitter до инагурации. «Это просто тикающая бомба, заложенная в системе безопасности» - так о специально не защищенном аккаунте с 21 млн подписчиков свежеизбранного президент США отозывался BuzzFeed.

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